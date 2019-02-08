Низкая температура воздуха в Канаде не мешала биатлонисту Логинову в индивидуальной гонке

ТАСС, 8 февраля. Погодные условия во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Канаде не мешали российскому биатлонисту Александру Логинову. Об этом он рассказал пресс-службе Союза биатлонистов России.

Логинов стал третьим в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде

В четверг Логинов занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, который проходит в канадском Кэнморе, уступив норвежцам Йоханнесу Бё и Ветле Шостаду Кристиансену. Из-за низкой температуры воздуха организаторы этапа решили вместо обычной индивидуальной гонки провести укороченную. Дистанция была сокращена с 20 до 15 км, а за промах вместо одной минуты штрафа ко времени спортсменов прибавлялось 45 секунд.

"Я рад вернуться на подиум, тем более в индивидуальной гонке, погода не мешала, скорее наоборот, она подходит для меня. Мы выросли и тренировались именно в такую погоду, - заявил 27-летний спортсмен. - Другое дело инвентарь, он приехал позже, чем мы планировали, может быть, поэтому на первых рубежах пришлось привыкать и к стрельбищу и к подходу к нему. Хорошо, что все сложилось потом удачно, исправился и все-таки добился результата."

Для российского спортсмена эта медаль стала шестой в нынешнем сезоне. Этап Кубка мира в Канаде продолжится мужской эстафетной гонкой в пятницу.