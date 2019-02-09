Болельщики ФК "Атлетико" забросали вратаря "Реала" Куртуа игрушечными крысами

ТАСС, 9 февраля. Болельщики "Атлетико" забросали голкипера "Реала" Тибо Куртуа игрушечными крысами во время матча 23-го тура чемпионата Испании по футболу (1:3), который прошел в субботу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.

Куртуа выступал за "Атлетико" в период с 2011 по 2014 годы. Подобная реакция со стороны болельщиков "Атлетико" была вызвана переходом Куртуа из английского "Челси" в испанский "Реал", который является принципиальным соперником "Атлетико". Ранее сообщалось, что фанаты мадридского клуба забросали мусором памятную табличку с фамилией Куртуа около домашнего стадиона "Атлетико", также на табличке появилась надпись "крыса".

Куртуа перешел в "Реал" в августе 2018 года, заключив контракт на шесть лет, проведя в текущем сезоне за мадридский клуб 21 матч во всех турнирах. За сборную Бельгии 26-летний вратарь провел 70 матчей, в том числе семь матчей на чемпионате мира 2018 года, где бельгийская команда завоевала бронзовые награды, а Куртуа был признан лучшим голкипером турнира в России.