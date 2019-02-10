Жардим: футболист "Монако" Головин может пропустить из-за травмы на несколько недель

ТАСС, 10 февраля. Футболист клуба чемпионата Франции "Монако" и сборной России Александр Головин может пропустить из-за травмы голеностопного сустава несколько недель. Такое мнение выразил главный тренер команды Леонарду Жардим, слова которого приводит пресс-служба "Монако".

В воскресенье Головин получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (2:2) после подката защитника соперников Педру Мендеша на 63-й минуте встречи, после чего был заменен на португальца Андиена Силву.

"Нам не удалось взять три очка, но у нас был хороший матч. У меня с поля ушел травмированный игрок [Головин]. Возможно, он пропустит несколько недель, а игроку "Монпелье" даже не показали желтую карточку", - сказал Жардим.

Головин перешел в "Монако" в июле 2018 года из российского ЦСКА и подписал контракт с клубом на пять лет. 22-летний российский полузащитник 2 февраля отметился первым забитым мячом за "Монако" в матче чемпионате Франции с "Тулузой" (2:1). 29 января Головин отличился в кубковой встрече против "Генгама" (2:2, 4:5 по пенальти). Во всех турнирах в текущем сезоне на счету россиянина 21 матч, два мяча и две голевые передачи.

"Монако" после 24 туров занимает 18-е место, имея в активе 19 очков. В следующем туре клуб на домашнем поле встретится с "Нантом", встреча пройдет 16 февраля.