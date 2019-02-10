Сборная России обыграла чехов и заняла второе место на третьем этапе Еврохоккейтура

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная России в заключительном матче Шведских хоккейных игр переиграла команду Чехии со счетом 3:1 и заняла второе место на турнире. Встреча прошла в Стокгольме на "Ховет-Арене". В другом матче игрового дня сборная Швеции по буллитам уступила команде Финляндии (4:5). В связи с ранним началом матча (12:00 по местному времени) утренней раскатки у российских хоккеистов не было. Болельщиков сборной России было меньше, чем на игре со шведами, и вели они себя намного тише. Всего же игру посетили 1732 зрителя. По сравнению с матчем со шведами (2:4), который состоялся накануне, тренерский штаб во главе с Ильей Воробьевым решился на ряд перестановок. Место в воротах снова занял 20-летний Илья Коновалов, игравший в стартовом матче турнира с финнами (3:2, по буллитам). В обороне вместо Алексея Василевского, допустившего ошибку, которая привела к решающей шайбе шведов, появился Иван Мищенко. Для 23-летнего защитника "Адмирала" этот матч стал первым в составе национальной команды.

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Перед матчем с чехами тренеры сборной России приняли решение разбить тройку представителей омского "Авангарда" Денис Зернов - Сергей Шумаков - Илья Михеев, несмотря на три шайбы Михеева в двух матчах. Шумаков был отправлен в запас, а Михеев переведен в тройку к Александру Кадейкину и Григорию Денисенко, пропускавшему прошлую игру. В сочетании с Денисом Зерновым играли Антон Бурдасов и Кирилл Слепец, который в матче со шведами был запасным нападающим. В запас также был отправлен Алексей Кручинин. Тройки Вадима Шипачева и Андрея Светлакова остались в прежнем составе. У чешской сборной матч пропускали нападающие Ян Коварж, Иржи Секач и Милан Гулаш, все три хоккеиста отправились в расположение своих клубов (Секач - в казанский "Ак Барс", а Коварж и Гулаш в чешскую команду "Пльзень"). В матче со шведами (5:2) Коварж отметился хет-триком, а Секач забросил две шайбы в ворота финнов (3:1), Гулаш является капитаном команды. Сборная Чехии после двух туров досрочно заняла первое место на третьем этапе Евротура. Чехи стали победителями турнира во второй раз, ранее они занимали первое место в 1994 году. Дубль Кузьменко и первый гол Кадейкина за сборную Первый период встречи прошел в равной борьбе и практически без опасных моментов. На 29-й минуте матча Томаш Зогорна прошил Коновалова броском с ползоны, но спустя пять минут Андрей Кузьменко ответил своим точным кистевым броском. После того, как удалось сравнять счет, игроки сборной России стали действовать увереннее и захватили инициативу, тройка Светлакова в каждой смене создавала моменты у ворот чехов. За минуту до окончания второго периода Кузьменко от борта делал сильную передачу партнеру, которую неловко прервал защитник сборной Чехии, от клюшки которого шайба залетела в ворота. По ходу третьего периода российские хоккеисты большую часть времени проводили в зоне чехов, но в середине игрового отрезка зевнули выход один на один Марека Квапила, который был сбит Евгением Куликом. Арбитры назначили буллит, который отразил Коновалов. За шесть минут до окончания третьего периода Кадейкин подправил шайбу после броска Рушана Рафикова и забросил первую шайбу в составе сборной России. Первой в составе национальной команды голевой передачей отметился 21-летний Денис Алексеев.