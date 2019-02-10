Сборная России обыграла чехов и заняла второе место на третьем этапе Еврохоккейтура

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная России в заключительном матче Шведских хоккейных игр переиграла команду Чехии со счетом 3:1 и заняла второе место на турнире. Встреча прошла в Стокгольме на "Ховет-Арене".
В другом матче игрового дня сборная Швеции по буллитам уступила команде Финляндии (4:5). В связи с ранним началом матча (12:00 по местному времени) утренней раскатки у российских хоккеистов не было. Болельщиков сборной России было меньше, чем на игре со шведами, и вели они себя намного тише. Всего же игру посетили 1732 зрителя.
По сравнению с матчем со шведами (2:4), который состоялся накануне, тренерский штаб во главе с Ильей Воробьевым решился на ряд перестановок. Место в воротах снова занял 20-летний Илья Коновалов, игравший в стартовом матче турнира с финнами (3:2, по буллитам). В обороне вместо Алексея Василевского, допустившего ошибку, которая привела к решающей шайбе шведов, появился Иван Мищенко. Для 23-летнего защитника "Адмирала" этот матч стал первым в составе национальной команды.
Перед матчем с чехами тренеры сборной России приняли решение разбить тройку представителей омского "Авангарда" Денис Зернов - Сергей Шумаков - Илья Михеев, несмотря на три шайбы Михеева в двух матчах. Шумаков был отправлен в запас, а Михеев переведен в тройку к Александру Кадейкину и Григорию Денисенко, пропускавшему прошлую игру. В сочетании с Денисом Зерновым играли Антон Бурдасов и Кирилл Слепец, который в матче со шведами был запасным нападающим.
В запас также был отправлен Алексей Кручинин. Тройки Вадима Шипачева и Андрея Светлакова остались в прежнем составе. У чешской сборной матч пропускали нападающие Ян Коварж, Иржи Секач и Милан Гулаш, все три хоккеиста отправились в расположение своих клубов (Секач - в казанский "Ак Барс", а Коварж и Гулаш в чешскую команду "Пльзень"). В матче со шведами (5:2) Коварж отметился хет-триком, а Секач забросил две шайбы в ворота финнов (3:1), Гулаш является капитаном команды.
Сборная Чехии после двух туров досрочно заняла первое место на третьем этапе Евротура. Чехи стали победителями турнира во второй раз, ранее они занимали первое место в 1994 году.
Дубль Кузьменко и первый гол Кадейкина за сборную
Первый период встречи прошел в равной борьбе и практически без опасных моментов. На 29-й минуте матча Томаш Зогорна прошил Коновалова броском с ползоны, но спустя пять минут Андрей Кузьменко ответил своим точным кистевым броском. После того, как удалось сравнять счет, игроки сборной России стали действовать увереннее и захватили инициативу, тройка Светлакова в каждой смене создавала моменты у ворот чехов. За минуту до окончания второго периода Кузьменко от борта делал сильную передачу партнеру, которую неловко прервал защитник сборной Чехии, от клюшки которого шайба залетела в ворота.
По ходу третьего периода российские хоккеисты большую часть времени проводили в зоне чехов, но в середине игрового отрезка зевнули выход один на один Марека Квапила, который был сбит Евгением Куликом. Арбитры назначили буллит, который отразил Коновалов. За шесть минут до окончания третьего периода Кадейкин подправил шайбу после броска Рушана Рафикова и забросил первую шайбу в составе сборной России. Первой в составе национальной команды голевой передачей отметился 21-летний Денис Алексеев.
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После этого россияне уверенно довели матч до победы. Лучшим игроком в составе сборной России был признан Коновалов. "То, что Коновалов получил приз лучшего игрока после матча с чехами, говорит само за себя. У нас растет молодой перспективный вратарь, который, если будет много играть, будет выступать на высоком уровне", - отметил в беседе с ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
В составе российской сборной на третьем этапе Евротура дебютировали восемь хоккеистов, в том числе два игрока молодежной сборной (игроки не старше 20 лет), которая завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в Канаде. Взрослый чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. "Нам было очень важно посмотреть, какой у молодых ребят характер, желание и объем работы, меня радует, что они борются до конца, поскольку у них есть потенциал. Шанс попасть на чемпионате мира есть у многих, ребята все перспективные, у нас всегда в сборную ворота открыты" - сказал Третьяк.
"У нас большой аналитический штаб, дальше будем смотреть, кого мы будем приглашать, на кого будем иметь виды. Сейчас надо разбираться, просто так говорить неправильно, это процесс. У нас еще до Братиславы есть часть регулярного чемпионата КХЛ, потом есть плей-офф, и там картина может выглядеть по-новому", - подчеркнул Воробьев.
Первый вице-президент ФХР, руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг отметил, что по итогам турнира многие хоккеисты сделали заявку на попадание в состав на чемпионат мира. "Все игры складывались тяжело, была борьба, наши ребята показали себя достойно в каждой игре, получили опыт, который очень важен для игроков. Многие игроки из этой команды сделали заявку на попадание на чемпионат мира, многие проявили себя наилучшим образом. Сейчас еще рано говорить, еще финальный отрезок и плей-офф КХЛ", - рассказал Ротенберг.
Коновалов стал лучшим вратарем турнира
Болельщики российской сборной многого ждали от связки Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого, которые выступают за московское "Динамо". Хоккеисты занимают третье и четвертое места в списке лучших бомбардиров Континентальной хоккейной лиги, но на Шведских играх на двоих набрали одно очко (голевая передача Шипачева в матче со шведами). Шипачев по окончании турнира назвал свою игру плохой и признался, что их тройке с Анатолием Никонцевым надо прибавлять в реализации голевых моментов. Третьяк же считает, что динамовские хоккисты выделялись в составе сборной России на фоне остальных.
"Естественно, в завершении не все получается, но это ясно, поскольку многие в большинстве вместе не играли, сочетаний особых нет, кроме связки Шипачев - Кагарлицкий, которая сразу выделялась. У нее не все получалось, но видно, что взаимодействие очень хорошее", - подчеркнул президент ФХР.
В составе команды Воробьева нашлись другие герои, в символическую сборную Шведских хоккейных игр попали два россиянина - вратарь Коновалов и нападающий Михеев. Также в команду турнира по версии журналистов попали защитники Петр Заморски (Чехия) и Клас Дальбек (Швеция), нападающие Эмиль Бемстрём (Швеция) и Ян Коварж (Чехия). По версии директората турнира лучшим вратарем стал Коновалов, лучшим защитником Микко Лехтонен (Финляндия), лучшим нападающим - Эмиль Бемстрём (Швеция). Самым ценным игроком турнира был признан чех Коварж.
В общей турнирной таблице Еврохоккейтура сезона-2018/19 сборная России продолжает занимать первое место, набрав 19 очков, второе место занимает команда Финляндии, имея в активе 13 очков, третье место делят чехи и шведы, набравшие по 11 очков.
Заключительный этап пройдет в Чехии с 2 по 5 мая. 2 мая сборная России проведет вынесенный матч с командой Швеции в Стокгольме, на той же "Ховет-Арене".