Глава ФВПР назвал мягким решение о наказании команд за драку в матче чемпионата России

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Решение спортивно-технической комиссии Федерации водного поло России (ФВПР) о наказании игроков команд "Синтез" и "Спартак" по итогам массовой драки в матче чемпионата России выглядит слишком мягким. Об этом ТАСС рассказал президент ФВПР Алексей Власенко.

Инцидент произошел 10 февраля в Казани в бассейне "Оргсинтез" в матче 11-го тура чемпионата России между командами "Синтез" (Казань) и "Спартак" (Волгоград). За 4 минуты 7 секунд до конца игры при счете 9:6 в пользу "Спартака" поединок был остановлен из-за массовой драки у ворот волгоградского клуба. Арбитры приняли решение не возобновлять встречу.

Комиссия федерации по итогам заседания аннулировала результат матча. Клубы были наказаны техническими поражениями со счетом 0:5, по шесть ватерполистов были оштрафованы и дисквалифицированы на различные сроки: от двух до трех матчей и условно до конца сезона.

"Я считаю, что это решение слишком мягкое, я настаивал на более жестких условиях. У нас задача сделать так, чтобы такого больше не повторялось, а для этого нужно наказывать и штрафом, и дисквалификацией, чтобы в следующий раз спортсмен уже понимал, что если он будет так себя вести, то будет наказан и деньгами по контракту, и дисквалификациями игр. Поэтому я был настроен более жестко, но все члены комиссии высказали свое мнение и приняли более мягкое решение", - сказал Власенко.

"Спартак" занимает второе место в текущем чемпионате России по водному полу среди команд Суперлиги, после 22 матчей (с учетом технического поражения) команда набрала 34 очка. "Синтез" идет третьим, имея в активе 32 очка, лидирует в чемпионате московское "Динамо" (40 очков). В 12-м туре "Синтез" на выезде сыграет против клуба "Динамо- ЦОП" (Москва), а "Спартак" дома примет подмосковный "Штурм-2002", матчи 12-го тура пройдут 22-23 февраля. Регулярный чемпионат завершится 23 марта.