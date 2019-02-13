Хоккеист "Динамо" Раисов получил перелом носа в матче КХЛ с "Йокеритом"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Нападающему московского "Динамо" Аслану Раисову сломали нос в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финским "Йокеритом". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В среду "Динамо" на своем льду переиграло "Йокерит" со счетом 5:3. "Раисову сломали нос ударом в голову, наверное, еще один игрок теперь выпадет на какой-то срок. Но это хоккей, должны быть к этому готовы", - сказал Крикунов.

"Пока привыкали к площадке - пропустили. Давно не катались, площадка у нас размером поменьше, в начале было много брака - неточных передач, потерь шайбы. Хорошо, что забросили во втором периоде, но потом чуть не упустили игру. Предупреждали, что расслабляться нельзя", - добавил Крикунов.

По окончании второго периода нападающий Дмитрий Кагарлицкий показал неприличный жест в адрес скамейки "Йокерита", за что получил дисциплинарный штраф до конца игры. "Кагарлицкому клюшкой разбили лицо, судьи не увидели, видимо, он там психанул", - заключил тренер "Динамо".

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 58 играх. "Йокерит" идет на Западе четвертым, имея 76 очков после 58 игр. В следующем матче "Динамо" дома сыграет с "Сочи" 15 февраля, в тот же день "Йокерит" сыграет на выезде с санкт- петербургским СКА.