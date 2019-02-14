Шляхтин надеется, что IAAF допустит до зимнего ЧЕ еще ряд российских спортсменов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин надеется, что за оставшееся до окончания заявочного периода время Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустит до участия в зимнем чемпионате Европы и других российских атлетов, пока не имеющих нейтральный статус. Об этом Шляхтин сообщил журналистам.

"Надежда на одобрение еще ряда заявок есть, дедлайн еще позволяет, поэтому будем рассчитывать. У нас есть квота на 35-40 человек, поэтому ждем", - сказал Шляхтин.

IAAF в январе допустила до участия в международных стартах в нейтральном статусе 42 российских спортсменов.

"Завтра сразу после окончания чемпионата России будет тренерский совет, на нем определяется состав нейтральных атлетов, которые будут в списке на чемпионат Европы. И этот список будет утвержден президиумом Всероссийской федерации легкой атлетики. Начнем готовиться к отъезду", - заключил Шляхтин.

Зимний чемпионат Европы пройдет с 1 по 3 марта в британском Глазго. Список участников турнира начнет формироваться 22 февраля.