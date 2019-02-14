Колобков: главы международных спортивных федераций посетят открытие Универсиады-2019

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Несколько президентов международных спортивных федераций посетят церемонию открытия зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

"Я думаю, что будут несколько президентов международных федераций, - сказал Колобков. - К сожалению, приедут не все президенты федераций даже по зимним видам спорта, потому что параллельно идут чемпионаты мира - по биатлону, лыжным видам спорта. Они будут проходить примерно в те же сроки, но это обычная практика. В любом случае, многие из глав международных федераций уже посетили Красноярск, после окончания Универсиады мы планируем заявляться на другие международные соревнования, потому что инфраструктура города уже позволяет проводить все крупные турниры".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Универсиада в Красноярске пройдет 2-12 марта, на ней будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.