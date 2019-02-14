Российские бадминтонисты вышли в полуфинал чемпионата Европы среди смешанных команд

ТАСС, 14 февраля. Сборная России по бадминтону обыграла команду Германии во втором матче чемпионата Европы среди смешанных команд и гарантировала себе участие в полуфинале турнира. Соревнования проходят в Копенгагене.

Российская команда победила со счетом 5-0. Пара Екатерины Болотовой и Владимира Иванова обыграла Линду Эфлер и Марвина Сайдела, Владимир Мальков - Макса Вайскирхена, Евгения Косецкая - Ивонн Ли, Владимир Иванов и Иван Созонов - Марка Ламсфаса и Марвина Сайдела, Екатерина Болотова и Алина Давлетова - Изабель Гертрих и Линду Эфлер.

Ранее сборная России обыграла со счетом 3-2 англичан, в заключительном матче группового турнира россияне 15 февраля сыграют с командой Ирландии, которая в предыдущих встречах проиграла немцам (1-4) и англичанам (0-5). Соперник россиян по полуфиналу определится позднее, игры 1/2 финала пройдут 16 февраля. Во второй группе выступают сборные Дании, Нидерландов, Испании и Франции.

Турнир завершится 17 февраля.