Российский фигурист Яблоков выиграл золото Юношеского олимпийского фестиваля

ТАСС, 14 февраля. Российский фигурист Илья Яблоков занял первое место в мужских одиночных соревнованиях на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараеве.

15-летний спортсмен, тренирующийся в группе Александра Шубина, показал результат 211,62 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место занял эстонец Михаил Селевко (180,29), третьим стал представитель Белоруссии Евгений Пузанов (175,07).

Ранее в четверг чемпионка России 2018 года Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании.

Золото Яблокова стало вторым для сборной России на турнире. В общем медальном зачете россияне поднялись на пятую позицию, имея две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Лидирует команда Швейцарии, в активе которой три золота, три серебра и одна бронза.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 16 февраля.