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Лига Европы

Мусаев: тренерский штаб ФК "Краснодар" гордится работой игроков в матче с "Байером"

В первом официальном матче после зимнего перерыва футболисты "Краснодара" сыграли вничью с немецким "Байером" в рамках 1/16 финала Лиги Европы
Старший тренер ФК "Краснодар" Мурад Мусаев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Старший тренер ФК "Краснодар" Мурад Мусаев
© Александр Демьянчук/ТАСС

КРАСНОДАР, 14 февраля. /ТАСС/. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Байером" показал, что у тренерского штаба "Краснодара" есть чувство гордости от проделанной работы. Такое мнение в эфире канала "Матч Премьер" высказал старший тренер команды Мурад Мусаев.

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"Краснодар" сыграл дома вничью с немецким клубом (0:0).

"Мы рады, что в такой ранний период мы показываем такие скорости, содержание игры, учитывая уровень нашего соперника. Можно сказать, есть чувство гордости от проделанной работы. Конечно, у нас были шансы добиться победы, но повторюсь, мы видим результаты той работы, которая выполняется. Мы должны быть еще лучше и будем стараться это сделать", - сказал Мусаев.

"Можно сказать, что реальность чуть превзошла мои ожидания. В концовке мы не смогли сработать так активно, плюс не хватало тех ребят, которые отбывали дисквалификацию, но в целом все было хорошо", - добавил он.

Шведский полузащитник Кристофер Олссон дебютировал за "Краснодар" в официальных матчах. "В начале показалось, что он потерялся, а потом у него были отличные решения, чтобы забивать, с объемом работы у него было тоже все хорошо. Считаю, что он нам подходит по нашему стилю, он будет адаптироваться и прибавлять", - подчеркнул Мусаев.

Ответный матч команд пройдет в Леверкузене 21 февраля.

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