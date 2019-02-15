Дубль Тарасенко принес "Сент-Луису" победу над "Аризоной" в матче НХЛ

Кучеров шестой раз в сезоне набрал четыре очка за матч и помог "Тампе" обыграть "Даллас"

В составе победителей отличились Джоэл Эдмундсон (4-я минута), Тарасенко (16, 37) и Роберт Бортуццо (53). Российский форвард был признан лучшим игроком встречи. Всего в текущем сезоне Тарасенко набрал 46 очков (24 шайбы + 22 передачи). Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев результативными действиями не отметился.

"Сент-Луис" занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 63 очка в 56 играх. "Аризона" идет 12-й с 55 очками в 57 матчах. В следующей встрече "Сент-Луис" 16 февраля в гостях сыграет с "Колорадо". "Аризона" днем позже на домашней площадке сразится с "Торонто".

В другом матче дня "Чикаго" дома обыграл "Нью-Джерси" со счетом 5:2. На счету российского нападающего хозяев Артема Анисимова одна заброшенная шайба и одна результативная передача. Всего Анисимов набрал 26 (9+17) очков в сезоне.