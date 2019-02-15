Около 40 волейболистов рассматриваются в качестве кандидатов в сборную России

Об уходе Шляпникова с поста главного тренера национальной команды было объявлено в четверг по итогам заседания президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Специалист возглавлял сборную с 2017 года, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2017 года, а также выиграла первый в истории розыгрыш Лиги наций (2018).

"Мы уже собирались с Александром Михайловичем Яременко (генеральный секретарь ВФВ - прим. ТАСС), составили примерный список игроков. В него вошли около 40 кандидатов, которых мы будем вести. Если им нужна будет какая-то помощь, она будет оказываться, - сказал Шляпников. - Список большой, но я считаю, что он таким и должен быть, так как соревнований у нас будет достаточно много".

Лига наций среди мужских команд в нынешнем году пройдет с 21 мая по 14 июля. Отборочный турнир на Олимпийские игры состоится 9-11 августа в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы пройдет 12-29 сентября во Франции, Бельгии, Словении и Нидерландах. Кубок мира состоится в Японии с 1 по 15 октября.

Шляпников возглавит долгосрочную программу подготовки сборной к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в России. "Мы уже начали делать определенную работу, программа связана со стратегией развития вида спорта на долгие годы и не будет включать в себя этап до чемпионата мира. В этом плане у нас есть хороший пример в виде футбола", - подчеркнул он.