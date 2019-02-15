Курашов: Россия входит в тройку лидеров мирового фристайла по версии FIS

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) считает Россию одним из лидеров мирового фристайла. Об этом журналистам сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.
Сборная России по фристайлу завоевала три медали на прошедшем чемпионате мира. Максим Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике, Любовь Никитина завоевала серебро в той же дисциплине, российская команда (Никитина, Максим Буров, Станислав Никитин) стала бронзовым призером командного турнира.
"Международная федерация лыжного спорта считает, что Россия входит в тройку лидеров мирового фристайла вместе с командами США и Канады. Такой вывод был сделан по результатам, которые показывают наши спортсмены, количеству проводимых соревнований в стране и количеству представителей России в профильных комитетах FIS. Планируем увеличивать количество соревнований, проводимых в России, а также проводить в стране этапы Кубка мира по всем дисциплинам фристайла, в том числе по слоупстайлу, могулу и другим", - сообщил Курашов.
"Подготовка к Универсиаде - это очень ответственный для нас процесс, федерация обеспечила судейство и строительство, дизайн трасс для тестовых соревнований. На нас - двойная ответственность, нужно и выступить, и достойно провести турнир. Фристайл - очень непредсказуемый вид спорта, но задача - победить во всех дисциплинах", - добавил Курашов.
Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.