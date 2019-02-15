Курашов: Россия входит в тройку лидеров мирового фристайла по версии FIS

Сборная России по фристайлу завоевала три медали на прошедшем чемпионате мира. Максим Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике, Любовь Никитина завоевала серебро в той же дисциплине, российская команда (Никитина, Максим Буров, Станислав Никитин) стала бронзовым призером командного турнира.

"Международная федерация лыжного спорта считает, что Россия входит в тройку лидеров мирового фристайла вместе с командами США и Канады. Такой вывод был сделан по результатам, которые показывают наши спортсмены, количеству проводимых соревнований в стране и количеству представителей России в профильных комитетах FIS. Планируем увеличивать количество соревнований, проводимых в России, а также проводить в стране этапы Кубка мира по всем дисциплинам фристайла, в том числе по слоупстайлу, могулу и другим", - сообщил Курашов.

"Подготовка к Универсиаде - это очень ответственный для нас процесс, федерация обеспечила судейство и строительство, дизайн трасс для тестовых соревнований. На нас - двойная ответственность, нужно и выступить, и достойно провести турнир. Фристайл - очень непредсказуемый вид спорта, но задача - победить во всех дисциплинах", - добавил Курашов.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.