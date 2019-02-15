КНДР и Южная Корея заинтересованы в совместном участии в параде на открытии ОИ-2020

ТАСС, 15 февраля. Южная Корея и КНДР заинтересованы в совместном участии в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, слова которого приводит Reuters.

В сентябре 2018 года в Пхеньяне президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын договорились подать совместную заявку на проведение летней Олимпиады 2032 года. Официальное письмо о намерениях было отправлено в МОК. В Южной Корее Олимпийские игры проводились дважды: в 1988 году - летняя Олимпиада в Сеуле, в 2018 году - зимние Игры в Пхёнчхане. На саммите в числе прочих вопросов было решено, что стороны намерены начать процесс согласования с целью направить на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году объединенные команды атлетов по различным видам спорта.

Южная Корея и КНДР имеют опыт выступления объединенных команд, 9 февраля 2018 года делегации сборных под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда Кореи приняла участие в олимпийском турнире, в итоге заняв восьмое место.

Подобная ситуация сложилась не впервые, ранее две страны выставили объединенную сборную на чемпионате мира по настольному теннису 1991 года, а также на чемпионате мира по футболу среди молодежных команд в том же году в Португалии. В январе 2019 года объединенная команда Кореи приняла участие в чемпионате мира по гандболу среди мужчин в Германии и Дании. В состав команды вошли 20 спортсменов, 16 из которых представляли Республику Корея, четверо - КНДР. Команда заняла 22-е место.