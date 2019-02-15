Российских медалистов Юношеского олимпийского фестиваля наградили в Сараеве

ТАСС, 15 февраля. Состоялась церемония награждения памятными призами победителей и призеров команды России на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараеве.

Европейский олимпийский фестиваль завершился в пятницу. За пять соревновательных дней российские спортсмены завоевали 2 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. В медальном зачете команда заняла шестое место. Лучший результат показала сборная Норвегии (6-1-5). Вторыми стали швейцарцы, третьими - французы.

"Думаю, для каждого из вас это первое комплексное соревнование под эгидой олимпийского комитета, - сказал во время церемонии генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев. - Вы действительно вошли в олимпийскую команду России, сделали первый шаг в нашей олимпийской семье. Сделав первый шаг, вы сможете выйти на ту прямую, которая позволит вам достигнуть максимального результата в спорте высших достижений".

"Если говорить о результатах, то мы понимаем, в каких условиях находимся и какая у нас ситуация с резервом. Семь человек у нас завоевали серебряные медали, остановились в шаге от победы. Но расстраиваться не надо - у вас все впереди", - добавил он.

Обе золотые награды российской команде принесли фигуристы: действующая чемпионка России Анна Щербакова и Илья Яблоков.