Футболист Мбаппе поблагодарил бывшего вице-президента "Монако" Васильева за его работу

ТАСС, 15 февраля. Бывший нападающий "Монако" Килиан Мбаппе выразил благодарность бывшему вице-президенту клуба Вадиму Васильеву за его работу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter спортсмена.

14 февраля Васильев был освобожден от должностей вице-президента и генерального директора клуба. Французская газета L'Equipe со ссылкой на свои источники сообщила, что владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев принял решение освободить Васильева от занимаемых должностей в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.

"Спасибо за все, президент", - написал 20-летний футболист.

Мбаппе выступал за "Монако" в 2015-2017 годах. В составе монегасков нападающий провел 60 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал 16 результативных передач. Летом 2017 года Мбаппе перешел в "Пари Сан-Жермен".

Васильев являлся вице-президентом "Монако" с августа 2013 года. За это время клуб стал чемпионом Франции сезона-2016/17, по два раза занимал второе и третье места в национальном чемпионате. Также клуб дважды становился обладателем Кубка французской лиги.