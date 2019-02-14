ФК "Монако" подтвердил уход Васильева с поста вице-президента клуба

"За эти шесть лет, что Вадим Васильев работал в "Монако", мы вместе прошли долгий путь, - приводит пресс-служба слова Рыболовлева. - У нас было много успехов, наша команда пять раз поднималась на подиум французской Лиги 1, впервые за 17 лет стала чемпионом Франции, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Однако в прошлом году были допущены важные ошибки, которые привели к худшим спортивным результатам команды за последние семь лет".

Ранее французская газета L'Equipe со ссылкой на свои источники сообщила , что владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев принял решение освободить Васильева от занимаемых должностей в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. Отмечается, что 22 февраля Рыболовлев вынесет на рассмотрение совета директоров клуба новую кандидатуру на ранее занимаемые Васильевым посты.

"В последнее время я принимаю активное участие в управлении и решении проблем клуба. Я принял ряд решений, которые были трудными, но необходимыми, на мой взгляд. Я лично хотел позвонить Леонарду Жардиму и извиниться за ошибку, допущенную в октябре (Жардим был уволен с поста главного тренера команды в октябре 2018-го, однако решением Рыболовлева был возвращен на пост в конце января - прим. ТАСС). Я попросил его вернуться в клуб, чтобы возглавить команду, я принял все его предложения о приобретении новых игроков во время зимнего трансферного окна", - также сказал Рыболовлев.

"Время перемен, эти изменения затрагивают не только рабочую силу, но и лидеров, поэтому я принял решение, которое очень тяжелое для меня. Это освобождение Вадима Васильева от должности вице-президента и генерального директора клуба. Я очень благодарен за все, что он сделал для нашего клуба, желаю ему всего наилучшего в будущем", - добавил Рыболовлев.

"Я хотел бы поблагодарить президента Дмитрия Рыболовлева за то, что он позволил мне возглавить "Монако" и испытать этот исключительный опыт, столь богатый эмоциями, - сказал Васильев. - За это время я приложил все усилия, чтобы позволить клубу получать результаты в соответствии с нашими амбициями. Хочу пожелать удачи Жардиму и всей команде, я убежден, что клуб находится в правильном направлении, чтобы выйти из нынешней тяжелой ситуации".

Васильев в "Монако"

Васильев являлся вице-президентом "Монако" с августа 2013 года. За это время клуб стал чемпионом Франции сезона-2016/17 (впервые с 1991 года), по два раза занимал второе и третье места в национальном чемпионате. Также клуб дважды становился обладателем Кубка французской лиги.

В текущем сезоне клуб, за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, после 24 туров занимает 18-е место в таблице чемпионата Франции, имея в активе 19 очков. Команда завершила выступление в Лиге чемпионов на стадии группового этапа, набрав одно очко в шести матчах и заняв четвертое место в группе. В конце января назначенный на пост главного тренера в октябре прошлого года француз Тьерри Анри был уволен с занимаемой должности, его сменил португалец Леонарду Жардим, возглавлявший команду до Анри.