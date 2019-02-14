СМИ: Вадим Васильев покинет пост вице-президента ФК "Монако"

ТАСС, 14 февраля. Вице-президент и генеральный директор выступающего в чемпионате Франции футбольного клуба "Монако" Вадим Васильев в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает французское издание L'Equipe со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что решение было принято российским владельцем клуба Дмитрием Рыболовлевым в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. По данным источника, официальное заявление клуба будет опубликовано позднее в четверг.
Васильев является вице-президентом "Монако" с августа 2013 года. За это время клуб стал чемпионом Франции сезона-2016/17 (впервые с 1991 года), по два раза занимал второе и третье места в национальном чемпионате. Также клуб дважды становился обладателем Кубка французской лиги.
В текущем сезоне клуб, за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, после 24 туров занимает 18-е место в таблице чемпионата Франции, имея в активе 19 очков. Команда завершила выступление в Лиге чемпионов на стадии группового этапа, набрав одно очко в шести матчах и заняв четвертое место в группе. В конце января назначенный на пост главного тренера в октябре прошлого года француз Тьерри Анри был уволен с занимаемой должности, его сменил португалец Леонарду Жардим, возглавлявший команду до Анри.