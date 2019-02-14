СМИ: Вадим Васильев покинет пост вице-президента ФК "Монако"

ТАСС, 14 февраля. Вице-президент и генеральный директор выступающего в чемпионате Франции футбольного клуба "Монако" Вадим Васильев в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает французское издание L'Equipe со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что решение было принято российским владельцем клуба Дмитрием Рыболовлевым в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. По данным источника, официальное заявление клуба будет опубликовано позднее в четверг.