Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл зачет спринтерских гонок Кубка мира

Норвежец Кристиансен победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в США

В пятницу Бё занял пятое место в спринте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). В зачете спринтов в активе норвежца 394 очка, что на 130 очков больше, чем у ближайшего преследователя, россиянина Александра Логинова. В текущем сезоне осталось провести две спринтерские гонки. Таким образом, Бё досрочно завоевал малый Хрустальный глобус.

Йоханнес Бё, который лидирует в общем зачете Кубка мира, является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным серебряным призером Игр в Пхёнчхане. Также он трижды становился чемпионом мира, обладателем малого Хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок сезона-2017/18.