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Кубок мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл зачет спринтерских гонок Кубка мира

В пятницу он стал пятым в спринте на этапе в США
Йоханнес Бё AP Photo/Rick Bowmer
Описание
Йоханнес Бё
© AP Photo/Rick Bowmer

ТАСС, 15 февраля. Норвежец Йоханнес Бё досрочно обеспечил себе победу в зачете спринтерских гонок Кубка мира сезона-2018/19.

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В пятницу Бё занял пятое место в спринте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). В зачете спринтов в активе норвежца 394 очка, что на 130 очков больше, чем у ближайшего преследователя, россиянина Александра Логинова. В текущем сезоне осталось провести две спринтерские гонки. Таким образом, Бё досрочно завоевал малый Хрустальный глобус.

Йоханнес Бё, который лидирует в общем зачете Кубка мира, является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным серебряным призером Игр в Пхёнчхане. Также он трижды становился чемпионом мира, обладателем малого Хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок сезона-2017/18.

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