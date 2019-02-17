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Бобслеист Андрианов: бронза этапа КМ стала результатом большой работы над ошибками

Россияне стали третьими в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде
Максим Андрианов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Максим Андрианов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Третье место российских бобслеистов в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) стало плодом упорной работы над ошибками. Об этом ТАСС заявил пилот экипажа Максим Андрианов.

Ранее Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов выиграли бронзу на этапе Кубка мира в США. Первой стала канадская четверка под управлением Джастина Криппса, второе место занял экипаж латвийца Оскарса Киберманиса. Экипаж Андрианова впервые занял призовое место на этапе Кубка мира. В текущем сезоне российская четверка трижды финишировала на четвертой позиции.

"В этом сезоне у меня уже было немало четвертых мест, и вот сейчас удалось плавненько накатить на медальный пьедестал. Этап в Лейк-Плэсиде получился очень упорным, перед этим очень много работали над ошибками. И помаленьку начал результат появляться. Сейчас у нас самое главное - это качественно подготовиться к чемпионату мира в Уистлере, да и на последнем этапе Кубка мира в Калгари нужно выступить достойно", - сказал Андрианов.

Следующий этап станет заключительным, он пройдет в Калгари с 23 по 24 февраля. Чемпионат мира по бобслею и скелетону состоится в канадском Уистлере с 1 по 10 марта.

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