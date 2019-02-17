Дубль Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Рейнджерс" в матче НХЛ

ТАСС, 17 февраля. "Питтсбург" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Двумя заброшенными шайбами отметился российский нападающий хозяев Евгений Малкин.

Две шайбы и передача Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Калгари"

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В составе победителей шайбы забросили Крис Летанг (17, 45), Маркус Петтерссон (32), Брайан Дюмулен (35), Малкин (48, 50). У проигравших отличились Матс Цуккарелло (20, 35), Райан Строум (38), Кевин Хейз (55), Мика Зибанеджад (60).

Малкин оформил дубль во втором матче подряд. Всего на счету 32-летнего нападающего 61 очко (18 шайб + 43 передачи) в 52 играх текущего сезона.

Российские нападающие "Рейнджерс" Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набрали и завершили матч с показателем полезности -1.

В турнирной таблице Восточной конференции "Питтсбург" занимает восьмое место, набрав 69 очков после 59 игр. "Рейнджерс" идут 12-ми, имея в активе 58 очков после 58 матчей.