"Вашингтон" впервые с 2005 года победил "Лос-Анджелес" в гостях. Овечкин оформил дубль

В составе победителей заброшенными шайбами отметилисьАлександр Овечкин (12-я и 26-я минуты) и Бретт Коннолли (13). У проигравших отличились Алекс Айафалло (49) и Илья Ковальчук (59). Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Овечкин забросил 41-ю и 42-ю шайбы в текущем сезоне, Ковальчук - 13-ю.

Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, забросившим 40 шайб минимум в 10 сезонах

"Вашингтон" выиграл в Лос-Анджелесе впервые с 14 декабря 2005 года. Столичный клуб не мог победить на протяжении восьми матчей.

Овечкин в текущем сезоне провел 59 матчей, в которых набрал 69 очков (42 шайбы + 27 результативных передач). Овечкин возглавляет список снайперов лиги, опережая ближайшего преследователя на шесть шайб. Ковальчук сыграл в 49 матчах, в которых набрал 28 (13+15) очков. В активе Орлова 60 игр и 17 (3+14) очков.

"Вашингтон" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка в 60 играх. "Лос-Анджелес" идет 15-м на Западе, имея 52 очка после 59 матчей. В следующем матче "Вашингтон" в гостях сыграет с "Торонто" 22 февраля, в тот же день "Лос-Анджелес" на выезде встретится с "Нэшивллом".

В другом матче игрового дня "Бостон" в гостях обыграл "Сан-Хосе" (6:5 ОТ).