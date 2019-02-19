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НХЛ

"Вашингтон" впервые с 2005 года победил "Лос-Анджелес" в гостях. Овечкин оформил дубль

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу столичного клуба
Александр Овечкин AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 19 февраля. "Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметилисьАлександр Овечкин (12-я и 26-я минуты) и Бретт Коннолли (13). У проигравших отличились Алекс Айафалло (49) и Илья Ковальчук (59). Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Овечкин забросил 41-ю и 42-ю шайбы в текущем сезоне, Ковальчук - 13-ю.

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"Вашингтон" выиграл в Лос-Анджелесе впервые с 14 декабря 2005 года. Столичный клуб не мог победить на протяжении восьми матчей.

Овечкин в текущем сезоне провел 59 матчей, в которых набрал 69 очков (42 шайбы + 27 результативных передач). Овечкин возглавляет список снайперов лиги, опережая ближайшего преследователя на шесть шайб. Ковальчук сыграл в 49 матчах, в которых набрал 28 (13+15) очков. В активе Орлова 60 игр и 17 (3+14) очков.

"Вашингтон" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка в 60 играх. "Лос-Анджелес" идет 15-м на Западе, имея 52 очка после 59 матчей. В следующем матче "Вашингтон" в гостях сыграет с "Торонто" 22 февраля, в тот же день "Лос-Анджелес" на выезде встретится с "Нэшивллом".

В другом матче игрового дня "Бостон" в гостях обыграл "Сан-Хосе" (6:5 ОТ).

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