Базаревич: баскетбольная сборная России находится в легком недокомплекте

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу находится в легком недокомплекте, учитывая травмы и то, что ЦСКА и "Химки" отпустили лишь по одному игроку в национальную команду. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Сергей Базаревич.

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Сборная России на текущей неделе проведет заключительные матчи квалификационного раунда Кубка мира. 21 февраля россияне сыграют с командой Болгарии на выезде, 24 февраля - с финнами дома.

"Мы бы хотели видеть на предстоящие игры более опытный и сбалансированный состав, - сказал Базаревич. - Рассчитывали, что ЦСКА и "Химки" отпустят больше игроков, но они отпустили по одному. Поэтому в сборной есть легкий недокомплект, но мы будем стараться решить задачу теми, кто есть".

В активе российской сборной 16 очков, команда занимает третье место в отборочной группе K. На первом месте идет сборная Франции (19), на втором - Чехии (17).