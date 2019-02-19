Колобков: сборная России по баскетболу имеет хорошие шансы на победу в предстоящих матчах

Сборная России на текущей неделе проведет заключительные матчи квалификационного раунда Кубка мира. 21 февраля россияне сыграют с командой Болгарии на выезде, 24 февраля - с финнами дома. Во вторник национальная команда провела открытую тренировку в УТЦ "Новогорск".

"Уверен, что в предстоящих играх все будет хорошо. У нашей сборной хороший потенциал, много молодых ребят в команде, очень талантливый тренер. Сейчас у сборной травмированы лидеры, но это шанс для молодых ребят", - сказал Колобков.

"Если сборная будет в оптимальном составе, то это очень сильная команда. Карасев, Швед, Мозгов - с ними команда усилится. Потенциально сборная может играть быстро и интересно, как играл сам Базаревич (главный тренер сборной России - прим. ТАСС)", - добавил министр.

Также Колобков прокомментировал конфликт между Евролигой и Международной федерацией баскетбола (FIBA). Из-за пересечения календарей турниров многие игроки не могут принять участие в матчах национальных команд. "Надеюсь, у Евролиги и FIBA хватит разума, чтобы все-таки сесть за стол и договориться. На протяжении многих лет ничего не происходит, и это противостояние вредит развитию баскетбола в Европе", - сказал он.

Сборная России занимает третье место в группе K, одержав шесть побед и потерпев четыре поражения, и ведет борьбу с командой Финляндии (пять побед, пять поражений) за последнюю путевку из группы на Кубок мира. Сборные Франции и Чехии, занявшие первое и второе место, гарантировали себе попадание в финальный турнир. Кубок мира пройдет в Китае с 30 августа по 15 сентября.