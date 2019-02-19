Колобков: сборная России по баскетболу имеет хорошие шансы на победу в предстоящих матчах

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 февраля. /ТАСС/. Российские баскетболисты имеют большой потенциал для успешных выступлений в предстоящих играх квалификационного раунда Кубка мира. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
Сборная России на текущей неделе проведет заключительные матчи квалификационного раунда Кубка мира. 21 февраля россияне сыграют с командой Болгарии на выезде, 24 февраля - с финнами дома. Во вторник национальная команда провела открытую тренировку в УТЦ "Новогорск".
Splash brothers: minister of sports in Russia Pavel Kolobkov and Andrey Kirilenko pic.twitter.com/OfPRyIMwzc— Andrey Kartashov (@LeDr0n) February 19, 2019
"Уверен, что в предстоящих играх все будет хорошо. У нашей сборной хороший потенциал, много молодых ребят в команде, очень талантливый тренер. Сейчас у сборной травмированы лидеры, но это шанс для молодых ребят", - сказал Колобков.
"Если сборная будет в оптимальном составе, то это очень сильная команда. Карасев, Швед, Мозгов - с ними команда усилится. Потенциально сборная может играть быстро и интересно, как играл сам Базаревич (главный тренер сборной России - прим. ТАСС)", - добавил министр.
Также Колобков прокомментировал конфликт между Евролигой и Международной федерацией баскетбола (FIBA). Из-за пересечения календарей турниров многие игроки не могут принять участие в матчах национальных команд. "Надеюсь, у Евролиги и FIBA хватит разума, чтобы все-таки сесть за стол и договориться. На протяжении многих лет ничего не происходит, и это противостояние вредит развитию баскетбола в Европе", - сказал он.
Сборная России занимает третье место в группе K, одержав шесть побед и потерпев четыре поражения, и ведет борьбу с командой Финляндии (пять побед, пять поражений) за последнюю путевку из группы на Кубок мира. Сборные Франции и Чехии, занявшие первое и второе место, гарантировали себе попадание в финальный турнир. Кубок мира пройдет в Китае с 30 августа по 15 сентября.