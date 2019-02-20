Олимпийский остров: готов ли Сахалин стать базой подготовки к Играм в Токио и Пекине

Об удобном географическом положении этого острова, расположенного на восточной окраине России, спортивные власти вспоминают каждый раз, когда Международный олимпийский комитет принимает решение доверить право проведения Игр одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Когда проводятся спортивные мероприятия в Азии, где часовые пояса значительно отличаются от Центральной России, очень важно иметь хорошую, развитую площадку на востоке, — заметил в беседе с корреспондентом ТАСС исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. — И мы считаем, что наша площадка может быть базовой".

Центром зимних видов спорта на Сахалине является столица региона город Южно-Сахалинск, который во времена японской оккупации южной части острова, завершившейся летом 1945 года, носил имя Тоёхара. Японцы очень быстро оценили рельефно-климатические особенности Тоёхары с точки зрения развития спорта и уже в 20-х годах прошлого века возвели на склонах близлежащей горы горнолыжные трассы и трамплины. А спустя несколько лет Тоёхара совместно с расположенным на соседнем острове Хоккайдо городом Саппоро претендовали на проведение зимних Олимпийских игр 1936 года, которые в итоге состоялись в немецком Гармиш-Партенкирхене.

После возвращения Южного Сахалина в состав СССР развитие спортивной инфраструктуры теперь уже в Южно-Сахалинске стало еще более интенсивным. В 1960 году на месте старой японской была введена в строй современная горнолыжная база. В начале 70-х в столице региона был построен трамплинный комплекс, на котором в течение долгих лет проводились национальные и международные соревнования, трассы для лыжных гонок и биатлонные стрельбища.

Сахалин издавна использовался отечественными спортсменами как место заключительной подготовки к той или иной Олимпиаде. Так, перед летними Играми 1964 года в Токио на канале местной турбазы "Лесное озеро" тренировалась сборная СССР по академической гребле, которая затем сумела завоевать в Японии две золотых награды. Перед Олимпиадой 1972 года, которую проводил расположенный неподалеку Саппоро, на остров высадился целый спортивный десант, в который входили советские лыжники, биатлонисты, прыгуны с трамплина и двоеборцы. Сборная СССР на ОИ-1972 завоевала восемь золотых наград, из которых шесть принадлежали лыжной и биатлонной командам, тренировавшимся на Сахалине.

Перед последней зимней Олимпиадой, проходившей в 2018 году в южнокорейском Пхёнчхане, Сахалин выбрала базой для заключительного этапа подготовки российская команда фристайлистов в дисциплине ски-кросс, одним из членов которой был будущий бронзовый призер Игр Сергей Ридзик.

В феврале 2019 года Южно-Сахалинск принимал первые зимние Международные игры "Дети Азии". На турнире были разыграны медали в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. В соревнованиях, которые проходили на современных спортивных объектах, принимали участие более 750 юных спортсменов из 20 стран. За время проведения Игр Южно-Сахалинск посетило немало спортивных чиновников, как российских, так и зарубежных. Гости проявляли интерес не только к соревнованиям, но и состоянию спортивной инфраструктуры столицы региона с целью дальнейших перспектив использования для подготовки к соревнованиям более крупного масштаба.