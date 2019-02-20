Олимпийский остров: готов ли Сахалин стать базой подготовки к Играм в Токио и Пекине

Об удобном географическом положении этого острова, расположенного на восточной окраине России, спортивные власти вспоминают каждый раз, когда Международный олимпийский комитет принимает решение доверить право проведения Игр одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Когда проводятся спортивные мероприятия в Азии, где часовые пояса значительно отличаются от Центральной России, очень важно иметь хорошую, развитую площадку на востоке, — заметил в беседе с корреспондентом ТАСС исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. — И мы считаем, что наша площадка может быть базовой".
Центром зимних видов спорта на Сахалине является столица региона город Южно-Сахалинск, который во времена японской оккупации южной части острова, завершившейся летом 1945 года, носил имя Тоёхара. Японцы очень быстро оценили рельефно-климатические особенности Тоёхары с точки зрения развития спорта и уже в 20-х годах прошлого века возвели на склонах близлежащей горы горнолыжные трассы и трамплины. А спустя несколько лет Тоёхара совместно с расположенным на соседнем острове Хоккайдо городом Саппоро претендовали на проведение зимних Олимпийских игр 1936 года, которые в итоге состоялись в немецком Гармиш-Партенкирхене.
После возвращения Южного Сахалина в состав СССР развитие спортивной инфраструктуры теперь уже в Южно-Сахалинске стало еще более интенсивным. В 1960 году на месте старой японской была введена в строй современная горнолыжная база. В начале 70-х в столице региона был построен трамплинный комплекс, на котором в течение долгих лет проводились национальные и международные соревнования, трассы для лыжных гонок и биатлонные стрельбища.
Сахалин издавна использовался отечественными спортсменами как место заключительной подготовки к той или иной Олимпиаде. Так, перед летними Играми 1964 года в Токио на канале местной турбазы "Лесное озеро" тренировалась сборная СССР по академической гребле, которая затем сумела завоевать в Японии две золотых награды. Перед Олимпиадой 1972 года, которую проводил расположенный неподалеку Саппоро, на остров высадился целый спортивный десант, в который входили советские лыжники, биатлонисты, прыгуны с трамплина и двоеборцы. Сборная СССР на ОИ-1972 завоевала восемь золотых наград, из которых шесть принадлежали лыжной и биатлонной командам, тренировавшимся на Сахалине.
Перед последней зимней Олимпиадой, проходившей в 2018 году в южнокорейском Пхёнчхане, Сахалин выбрала базой для заключительного этапа подготовки российская команда фристайлистов в дисциплине ски-кросс, одним из членов которой был будущий бронзовый призер Игр Сергей Ридзик.
В феврале 2019 года Южно-Сахалинск принимал первые зимние Международные игры "Дети Азии". На турнире были разыграны медали в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. В соревнованиях, которые проходили на современных спортивных объектах, принимали участие более 750 юных спортсменов из 20 стран. За время проведения Игр Южно-Сахалинск посетило немало спортивных чиновников, как российских, так и зарубежных. Гости проявляли интерес не только к соревнованиям, но и состоянию спортивной инфраструктуры столицы региона с целью дальнейших перспектив использования для подготовки к соревнованиям более крупного масштаба.
"Горный воздух" и "Кристалл" ждут олимпийцев уже сейчас
"Вопрос о состоянии нашей спортивной инфраструктуры и возможности ее использования для подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм — как к летним, так и зимним — поднимался за эти дни не раз, — заметил в беседе с ТАСС министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков. — Если говорить про зиму, то у нас уже сейчас могут проводить полноценную тренировочную работу горнолыжники и сноубордисты. На этих объектах мы проводим соревнования самого разного уровня".
Визитной карточкой Южно-Сахалинска является спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", который был открыт в 1960 году на месте старой японской горнолыжной базы. В начале 90-х годов с распадом Советского Союза комплекс пришел в запустение и возродился только спустя десятилетие. Весной 2008-го заработала современная гондольно-кресельная канатная дорога, строительство которой ознаменовало новый этап в развитии объекта. "Горный воздух" состоит из 14 трасс различного уровня сложности (в том числе — пять сертифицированных трасс для проведения международных соревнований), во время игр "Дети Азии" здесь проводились соревнования по горнолыжному спорту (супергигант, слалом-гигант и слалом) и сноуборду (параллельный слалом-гигант, параллельный слалом).
В двух километрах от "Горного воздуха" расположен другой современный горнолыжный комплекс, "Гора Парковая", где были разыграны медали зимних детских Игр в сноуборде (слоупстайл, биг-эйр).
"В Южно-Сахалинске также могут полноценно тренироваться представители ледовых видов спорта: хоккей, фигурное катание и шорт-трек. У нас есть ледовые арены, которые могут принять спортсменов по этим видам спорта и обеспечить им качественный тренировочный процесс", — продолжил министр спорта Сахалина.
Спортивная арена "Кристалл", на которой боролись за медали зимних игр "Дети Азии" мастера фигурного катания и шорт-трека, была построена в 2013 году и является одним из самых современных спортивных объектов Сахалинской области. "Кристалл" служит домашней площадкой для хоккейного клуба "Сахалин", выступающего в Азиатской хоккейной лиге. В новом ледовом комплексе "Арена Сити", расположенном на окраине Южно-Сахалинска в непосредственной близости от аэропорта, проходил хоккейный турнир.
"Это место нужно обкатывать"
"Если говорить про лыжников и биатлонистов, то наш новый объект (лыжно-биатлонный комплекс "Триумф" — прим. ТАСС) полностью мог бы удовлетворить их требования, — считает Буренков. — Перед проведением Игр "Дети Азии" к нам приезжали технические делегаты лыжной и биатлонной международных федераций, которые детально исследовали трассы и изучили возможности самого стадиона. Проверяли установку мишеней, освещение, другие параметры. Был сделан вывод, что на нашем комплексе можно проводить как соревнования высокого уровня, так и тренировочные мероприятия, в том числе олимпийских сборных".
Строительство современного лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" завершилось год назад. В марте 2018-го здесь проходили открытые всероссийские соревнования среди юных биатлонисток на Кубок Анны Богалий, двукратной олимпийской чемпионки. Общая площадь объекта составляет 121,7 гектара, протяженность трасс — 8 километров. Стрельбище рассчитано на 30 установок под применение огнестрельного и пневматического оружия.
"Безусловно, Сахалин можно использовать как базу для подготовки наших биатлонистов к Олимпиаде 2022 года в Пекине, — отметила в беседе с корреспондентом ТАСС сама Богалий. — Это место нужно обкатывать уже начиная со следующей зимы. Нужно сюда привезти наших спортсменов из ближайшего резерва, сервисеры должны изучить местный снег, обкатать лыжи, попробовать структуры смазки. Также специалистам нужно сравнить химический состав сахалинского снега с пекинским. Да и погодные условия на Сахалине весьма благоприятны для тренировок".
Сахалин, далее Токио
"Что касается летних видов спорта, то два месяца назад завершилось строительство в Южно-Сахалинске водно-спортивного дворца с 50-метровым олимпийским бассейном и 25-метровой тренировочной чашей, все полностью соответствует международным стандартам, — отметил министр спорта региона. — Генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова уже озвучила вопрос о возможности проведения подготовительных тренировочных мероприятий на территории Сахалинской области. Сейчас вопрос этот находится в стадии проработки, и в случае положительного решения мы сможем обеспечить все условия для полноценной подготовки.
"Тяжелоатлеты очень серьезно заинтересовались нашей базой, для того чтобы здесь проводить вначале тестовые соревнования, в будущем иметь базу для акклиматизации и подготовки к Играм-2020", — сообщил Буренков. Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов лично приезжал на Сахалин, чтобы наладить контакты с властями региона в преддверии Олимпиады в Токио, которая стартует меньше чем через полтора года.
По словам министра спорта Сахалинской области, к нему сейчас поступают предложения о возможности предоставления базы для заключительного этапа подготовки к Олимпийским играм от многих общероссийских спортивных федераций. "К нам также обращаются и зарубежные коллеги. Так, Республика Таджикистан выразила желание использовать нашу базу для проведения тренировочных мероприятий перед Олимпиадой-2020. Заинтересованность к Сахалину также проявляет Казахстан. Есть также заявки от других иностранных государств, которые рассматривают наш регион как место для проведения заключительных этапов подготовки и акклиматизации", — заметил собеседник ТАСС.
В тепле и комфорте
"Для полноценной подготовки необходима не только современная тренировочная база, но и достойные жилищные условия, и важно не только располагать требуемым гостиничным фондом, — заметил Буренков. — Необходимо, чтобы отели находились вблизи спортивных объектов, где будут проходить соревнования либо тренировки. Также важно, чтобы в этой гостинице был обеспечен правильный режим питания для спортсменов и правильный режим пребывания с возможностью размещения в ней, предположим, лыжного инвентаря. Гостиничная инфраструктура для спортсменов имеет свои особенности, которые мы обязаны учитывать".
Собеседник ТАСС подчеркнул, что почти все недавно введенные в эксплуатацию или строящиеся гостиницы учитывают этот фактор и закладывают все необходимые параметры в конструктивные архитектурные решения.
Альберт Стародубцев