Лимаренко: игры "Дети Азии" оставили Сахалину большое спортивное наследие

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Завершившиеся в субботу в Южно-Сахалинске первые зимние международные игры "Дети Азии" внесли значительный вклад в развитие спорта на Сахалине и оставили жителям региона большое спортивное наследие. Как сказал журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, спортивные объекты Игр также будут востребованы российскими спортсменами при подготовке к Олимпиадам 2020 и 2022 годов. Первые зимние спортивные игры "Дети Азии" проходили в Южно-Сахалинске с 9 по 16 февраля. Были разыграны медали в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. В соревнованиях принимали участие более 750 юных спортсменов из 20 стран.

"Мы были свидетелями большого спортивного праздника, - считает Лимаренко. - Очень важно, что мы теперь имеем большой опыт проведения таких важных спортивных мероприятий. В нашем распоряжении есть объекты, построенные к этим Играм, у нас осталось современное оборудование и инвентарь, которые будут использоваться в спортивных секциях. Да и возможности заниматься спортом у нас значительно расширились - около пяти тысяч юных сахалинцев теперь получат дополнительную возможность заниматься спортом". "Мы сумели наладить контакты и уже договорились о том, что здесь будут проходить крупные спортивные мероприятия, - продолжил глава Сахалина. - Речь идет и об открытом чемпионате по лыжному спорту среди юношей, который планируется провести через год после Игр. Как я уже говорил раньше, мы договорились о том, чтобы сделать здесь Всероссийский спортивный лагерь, также есть договоренности о том, что здесь наши сильнейшие спортсмены будут готовиться к Олимпийским играм 2020 и 2022 годов. Вот это и есть главное достижение первых зимних игр "Дети Азии". На вопрос, будет ли Сахалин претендовать на проведение следующих зимних игр "Дети Азии", глава региона ответил: "Будем претендовать. Но этот вопрос будет решаться организаторами". Урал - первый в Азии Команда Уральского федерального округа заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете на первых зимних играх "Дети Азии". В активе уральских спортсменов 10 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. Второе место заняла команда Москвы (9-5-7), третьими стали спортсмены первой команды Сахалинской области (8-9-9). Лидировавшие с первого дня южнокорейские спортсмены в итоге заняли четвертое место (8-9-6). Уральские спортсмены сумели стать первыми благодаря успешной игре хоккеистов, сумевших в финале взять верх над командой Сибирского федерального округа со счетом 5:0. Золото, выигранное в хоккейном турнире, стало для уральцев десятым по счету, после чего они сумели обойти москвичей.

"Если посмотреть итоговый медальный зачет, ты мы видим, что Игры проходили в условиях плотной конкуренции, - заметил в беседе с журналистами президент Международного комитета игр "Дети Азии" Дмитрий Глушко. - Это очень круто, команды приехали на Сахалин в сильнейших составах". "Многих участников сахалинских соревнований мы увидим на следующих юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Швейцарии в 2020 году. И я думаю, что они будут первыми номерами в своих странах. Мы увидели рождение новых звезд. У ребят и девчонок теперь появилась большая мотивация развиваться под руководством российских тренеров", - сказал Глушко. Легенда мирового хоккея Фетисов остался в восторге от увиденного "Я в восторге от того, что здесь увидел, - признался журналистам двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. - Хотел бы поблагодарить все руководство региона за великолепное проведение мероприятия, проводить такие масштабные детские соревнования - это всегда особая ответственность. Атмосфера на Играх была фантастическая, в чем очень большая заслуга волонтеров. Этот спортивный праздник запомнится надолго, теперь сахалинцам важно понять, как все это дальше развивать, а у детей глаза горят, все хотят двигаться вперед".