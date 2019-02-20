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Мохнаткина заявила, что переход в Bellator является для нее шагом вперед в карьере

Ранее стало известно о том, что Марина Мохнаткина подписала с Bellator контракт на четыре поединка

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Шестикратная чемпионка мира по самбо Марина Мохнаткина считает, что переход в организацию смешанных единоборств (ММА) Bellator является шагом вперед в ее карьере. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Мохнаткина подписала контракт с Bellator на четыре боя.

"В России ничего интересного не предлагали, был разговор о реванше (с Лианой Джоджуа - прим. ТАСС), но не получилось. Важно то, что в Bellator я буду выступать в комфортной для себя весовой категории. Что касается UFC, то были разговоры, но после поражения [от Джоджуа] их уже не было", - сказала Мохнаткина.

На счету 30-летней спортсменки четыре победы и одно поражение в ММА.

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