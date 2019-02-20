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Лига Европы

Мусаев: вратарь ФК "Краснодар" Крицюк имеет проблемы с мышцами перед игрой с "Байером"

Также тренер сообщил, что нападающий Ари продолжает залечивать травму

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 20 февраля. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Краснодар" Станислав Крицюк имеет мышечные проблемы перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским "Байером". Об этом журналистам рассказал старший тренер российского клуба Мурад Мусаев.

Ответный матч 1/16 финала турнира между "Краснодаром" и "Байером" пройдет 21 февраля в Леверкузене, начало игры в 23:00 мск. В первой игре в Краснодаре была зафиксирована ничья - 0:0. Крицюк защищал ворота хозяев, запасным вратарем был Андрей Синицын.

"У Крицюка проблемы с мышцами. Не восстановился и Ари, который не прилетел [в Германию]", - сказал Мусаев.

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