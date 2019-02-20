Никитин: победа в регулярном чемпионате КХЛ стала результатом работы игроков ЦСКА

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Победа московского ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является плодом работы игроков в каждом матче. Об этом журналистам заявил главный тренер столичной команды Игорь Никитин.

В среду ЦСКА дома обыграл ярославский "Локомотив" 2:1 по буллитам, набрал 104 очка и досрочно стал победителем регулярного чемпионата лиги.

"Кубок континента - это результат работы ребят, не более того", - заявил Никитин.

"Первый гол надломил, потом пришли в себя. Пришлось много сил отдать, понимали, что нужно было взламывать оборону. Но воспользовались шансом за несколько секунд до конца, парни молодцы", - прокомментировал специалист итоги игры с "Локомотивом".

"Салак всем все доказал в КХЛ"

Как отметил главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов, на исход игры повлияла небольшая ошибка игроков ярославской команды. "Недотерпели, получили в концовке гол. Была нормальная игра, только начало второго периода проспали, а так хорошая боевая игра получилась. Жаль, небольшая ошибка привела к голу за несколько секунд до конца, по буллитам вы все видели", - отметил специалист.

ЦСКА сравнял счет за 11 секунд до конца третьего периода, реализовав удаление нападающего Артема Ильенко. "Мы играли против очень классной команды, и она вынуждает ошибаться. Согласен, что где-то можно было потерпеть, где- то добежать, но ошибки возникают из-за усталости. Такие стрессовые ситуации будут в каждой игре плей-офф, нужно будет держаться", - сказал Квартальнов.

Голкипер "Локомотива" Александр Салак в игре с ЦСКА впервые за два месяца вышел в стартовом составе команды. "Салак все доказал в этой лиге, он состоявшийся игрок. Кто будет стоять, посмотрим. Нужно дождаться, против кого играть будем", - подчеркнул тренер.

Также Квартальнов выразил надежду, что травмированный финский форвард Петри Контиола сможет сыграть в текущем сезоне КХЛ.

"Локомотив" набрал 86 очков и занял третье место в турнирной таблице Западной конференции. Соперник ярославской команды по плей-офф определится 22 февраля.