ЦСКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 2:1 по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и досрочно стал победителем первенства.

В составе ЦСКА заброшенной шайбой отметился Антон Слепышев (60-я минута). У "Локомотива" отличился Брэндон Козун (1). ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ.

Армейцы набрали 104 очка в 61 матче. В активе санкт-петербургского СКА, занимающего второе место, 101 очко после 61 игры. Таким образом, за один матч до окончания московский клуб стал недосягаем для ближайшего преследователя и досрочно обеспечил себе победу в регулярном чемпионате.

Ранее ЦСКА выигрывал Кубок континента трижды (2014/15, 2015/16, 2016/17). В сезоне-2017/18 победа досталась СКА. Московские армейцы упрочили свое лидерство по количеству побед в Кубке Континента (4), СКА и уфимский "Салават Юлаев" становились победителями по два раза.

"Локомотив" занял третье место в таблице Восточной конференции, набрав 86 очков после 62 матчей.

В последнем матче регулярного чемпионата 22 февраля ЦСКА сыграет с рижским "Динамо" дома.