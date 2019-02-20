Григоренко не придал особого значения своему победному буллиту в игре ЦСКА с "Локомотивом"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко не считает свой буллит, принесший команде победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чем-то особенным. Об этом он сказал журналистам.

В среду ЦСКА дома победил по буллитам ярославский "Локомотив" (2:1) и обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате, завоевав Кубок континента. Григоренко исполнил два буллита и в обеих попытках был точен, эффектно исполнив второй, победный бросок.

"На лавке уже определился с броском, понял, что если первый буллит забью, то значит шайба идет в ворота, была уверенность, поэтому и решил попробовать. Забивал уже пару таких голов на тренировке, раз-два за сезон можно и попробовать, - заявил Григоренко - Не могу сказать, что сделал что-то особенное, просто так получилось, все-таки забил буллит, а не с игры. Стоит скорее отметить [вратаря] Илью Сорокина, хорошо ловил шайбу сегодня, да и командная игра была на уровне".

Ранее ЦСКА трижды выигрывал Кубок континента (2014/15, 2015/16, 2016/17). В последнем матче регулярного первенства 22 февраля ЦСКА сыграет дома с рижским "Динамо".