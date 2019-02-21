Российские легкоатлеты, получившие в четверг допуск на зимний ЧЕ, не выступят в Глазго

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в четверг допустила 14 российских легкоатлетов к участию в чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который пройдет с 1 по 3 марта в Глазго (Великобритания). Ранее, 21 января, нейтральный статус получили 42 российских легкоатлета.

ТАСС, 21 февраля. Российские легкоатлеты, получившие в четверг допуск к участию в нейтральном статусе в чемпионате Европы в помещении в Глазго, не выступят на этих соревнованиях. Об этом сообщил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, слова которого приводит пресс- служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Окончательное решение об участии спортсменов в чемпионате Европы остается за ними. Представители сборной оперативно связались со спортсменами, получившими сегодня нейтральный статус и имеющими выполненный норматив на ЧЕ. Все, конечно, рады получению нейтрального статуса и вместе с ним теоретической возможности выступить на чемпионате Европы, но по объективным причинам наши легкоатлеты вынуждены отказаться, они просто физически не успевают в столь короткий срок решить все организационные вопросы", - заявил Борзаковский.

Таким образом, в чемпионате Европы в Глазго выступят 11 российских легкоатлетов: Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Алексей Федоров (тройной прыжок), Георгий Горохов (прыжки с шестом), Ольга Муллина (прыжки с шестом), Полина Миллер (400 м), Мария Аглицкая (60 м с/б), Егор Николаев (3000 м), Максим Афонин (толкание ядра), Илья Шкуренев (многоборье).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. К началу января допуск на зарубежные старты имела только прыгунья в длину Дарья Клишина, не первый год проживающая в США.

IAAF в конце января выступила с заявлением, в котором говорится о том, что ВФЛА не может быть восстановлена в своих правах на мартовском заседании совета из-за невозможности выполнения к этому времени одного из критериев. Следовательно, до следующего совета IAAF, который пройдет летом, российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только при наличии нейтрального статуса.