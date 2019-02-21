Фигуристка Константинова призналась, что не планировала участие в финале Кубка России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Станислава Константинова сообщила, что не планировала участвовать в финале Кубка России, однако изменила свое решение после чемпионата Европы в Минске. Об этом фигуристка рассказала журналистам.

Финал Кубка России является последним турниром перед определением состава сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме (18-24 марта). После короткой программы лидирует Евгения Медведева, получившая от судей 76,89 балла. Второй результат показала Константинова (75,47), третьей стала Анастасия Губанова (73,94), четвертое место занимает Елизавета Туктамышева (72,21). Медведева, Константинова и Туктамышева являются основными претендентками на третью путевку на чемпионат мира, место в составе команды практически обеспечили себе олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка Европы Софья Самодурова.

"Я не планировала участия в финале Кубка России, но после чемпионата Европы приехала домой, просидела день, думала, что мне делать дальше. В итоге поняла, что мне нужно как можно большее количество стартов. Три недели я готовилась, многое поменяла, все, что происходит - к лучшему. Я ехала сюда не за результатом, а чтобы поднять себя в собственных глазах", - рассказала Константинова.

"Я не думаю о том, что будет дальше - это решать не мне. Никакого давления со стороны Федерации фигурного катания на коньках России я не испытываю - мне нравится кататься, принимать участие в стартах", - сообщила Константинова.

Произвольные программы одиночницы продемонстрируют 22 февраля, в заключительный день турнира.