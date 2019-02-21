Колобков: победа биатлонистов в эстафете на ЧЕ должна стать стимулом для сборной России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Золотая медаль на чемпионате Европы по биатлону в Минске в смешанной одиночной эстафете Дмитрия Малышко и Евгении Павловой должна стать стимулом для всей сборной России на этих соревнованиях. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков, слова которого ТАСС приводит пресс-служба главы ведомства.

Павлова и Малышко преодолели дистанцию за 36 минут 30 секунд. Второе место заняли шведы Йеспер Нелин и Анна Магнуссон (отставание 20,6 секунды), третьими стали французы Аристид Бегу и Лу Жанмонно (+29,0).

"Поздравляю наших биатлонистов Дмитрия Малышко и Евгению Павлову с победой в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы. Совсем немного недотянули до медали россияне в следующей эстафете. Но впереди еще старты. Пусть первое для России на этом турнире золото станет стимулом для всей нашей команды в следующих гонках", - сказал он.

Медаль Павловой и Малышко стала первой для сборной России на чемпионате в Минске. Турнир завершится 24 февраля.