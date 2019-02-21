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Российские биатлонисты Павлова и Малышко выиграли одиночную смешанную эстафету на ЧЕ

Второе место заняли шведы, бронзу завоевали французы
Дмитрий Малышко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Малышко
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 21 февраля. Российские биатлонисты Евгения Павлова и Дмитрий Малышко заняли первое место в одиночной смешанной эстафете (супермикст) на чемпионате Европы в Минске.

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Павлова и Малышко преодолели дистанцию за 36 минут 30 секунд. Второе место заняли шведы Йеспер Нелин и Анна Магнуссон (отставание 20,6 секунды), третьими к финишу пришли французы Аристид Бегу и Лу Жанмонно (+29,0).

Медаль Павловой и Малышко стала первой для сборной России на чемпионате в Минске. Позднее в четверг состоится эстафета среди смешанных команд, где сборную России представят Виктория Сливко, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Максим Цветков.

Чемпионат Европы завершится 24 февраля.

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