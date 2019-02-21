Сергей Иванов: игра ЦСКА в Евролиге стала продолжением Матча звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Результативная победа баскетболистов ЦСКА над "Гран Канарией" в Евролиге стала продолжением Матча звезд Единой лиги ВТБ, который состоялся в воскресенье. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

В четверг ЦСКА одержал победу над "Гран Канарией" со счетом 107:85 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

"ЦСКА показал хорошую и результативную игру, которая стала продолжением Матча звезд Единой лиги ВТБ, - сказал Иванов. - Команда играла без двух основных игроков, но действовала раскрепощено и свободно. Здорово, что тут еще сказать".

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав 18 побед, "Гран Канария" с шестью победами идет 14-й. В следующем матче ЦСКА 1 марта в гостях сыграет с греческим "Олимпиакосом".