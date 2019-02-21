{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

Сергей Иванов: игра ЦСКА в Евролиге стала продолжением Матча звезд Единой лиги ВТБ

Армейцы одержали победу над испанской "Гран Канарией" со счетом 107:85
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Результативная победа баскетболистов ЦСКА над "Гран Канарией" в Евролиге стала продолжением Матча звезд Единой лиги ВТБ, который состоялся в воскресенье. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

В четверг ЦСКА одержал победу над "Гран Канарией" со счетом 107:85 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

"ЦСКА показал хорошую и результативную игру, которая стала продолжением Матча звезд Единой лиги ВТБ, - сказал Иванов. - Команда играла без двух основных игроков, но действовала раскрепощено и свободно. Здорово, что тут еще сказать".

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав 18 побед, "Гран Канария" с шестью победами идет 14-й. В следующем матче ЦСКА 1 марта в гостях сыграет с греческим "Олимпиакосом".

Теги
Иванов, Сергей Борисович
Лига Европы
Тренер Янал: "Фенербахче" проанализирует свои ошибки после проигрыша "Зениту" в ЛЕ
Турецкий клуб уступил со счетом 1:3 и вылетел из турнира
Читать полностью