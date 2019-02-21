Тренер Янал: "Фенербахче" проанализирует свои ошибки после проигрыша "Зениту" в ЛЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" проанализирует все свои ошибки после проигрыша петербургскому "Зениту" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщил главный тренер стамбульского клуба Эрсун Янал.

В четверг "Зенит" дома обыграл "Фенербахче" со счетом 3:1 и вышел в 1/8 финала турнира. В первом матче в Стамбуле хозяева поля победили со счетом 1:0.

"Мы должны проанализировать совершенные ошибки, чтобы впредь не допустить их", - сказал Янал.

Он добавил, что даже после второго пропущенного гола команде казалось, что она контролирует ситуацию. "К сожалению, мы думали, что контролируем ситуацию, но получили третий гол в свои ворота", - отметил тренер.

Янал также пожелал "Зениту" удачи в последующих играх.