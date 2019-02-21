"Зенит" победил "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Голы у хозяев забили Магомед Оздоев (4-я минута) и Сердар Азмун (37, 76). У проигравших отличился Мехмет Топал (43). В первом матче в Стамбуле хозяева победили со счетом 1:0.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" со счетом 3:1 обыграл турецкий "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд турнира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, на игре присутствовало 50 448 болельщиков.

"Фенербахче" ни разу не побеждал российские клубы в гостях. Турецкая команда приезжала в Россию четыре раза, сумев только дважды сыграть вничью в матчах против ЦСКА (Лига чемпионов, группа - 2:2) и "Локомотива" (Лига Европы, 1/16 финала - 1:1). Еще две встречи "Фенербахче" проиграл - турки уступили "Спартаку" в квалификации Лиги чемпионов сезона-2012/13 со счетом 1:2, пропустив московский клуб в групповой этап турнира, а также "Краснодару" (0:1) в отборочном раунде Лиги Европы - 2016/17. "Зенит" до матчей с "Фенербахче" встречался с турецкой командой лишь однажды, сыграв вничью в гостях на групповом этапе Кубка УЕФА - 2005/06 с "Бешикташем" (1:1).

"Зенит" во второй раз подряд выходит в стадию 1/8 финала Лиги Европы. В прошлом сезоне петербургский клуб уступил на этой стадии по сумме двух встреч немецкому "Лейпцигу" (1:2, 1:1). Лучшим результатом "Зенита" в Лиге Европы является выход в стадию 1/4 финала в сезоне-2014/15, где команда по сумме двух матчей проиграла испанской "Севилье" (1:2, 2:2).

"Зенит" является обладателем Кубка УЕФА сезона-2007/08. С сезона-2009/10 турнир был переименован в Лигу Европы.