Футболисты "Краснодара" сыграли вничью с "Байером" и вышли в 1/8 финала Лиги Европы

"Краснодар" выступает в Лиге Европы в пятый раз и в третий раз преодолел групповой этап турнира. Краснодарцы повторили свой лучший результат, которого клуб добился в сезоне-2016/17, тогда команда вышла в 1/8 финала турнира и уступила по сумме двух матчей испанской "Сельте" (1:2, 0:2).

В составе российского клуба мяч забил Магомед-Шапи Сулейманов (84-я минута). У "Байера" отличился Чарлес Арангис (87). Первый матч в Краснодаре завершился со счетом 0:0, что позволило подопечным Мурада Мусаева пройти в следующий раунд за счет большего количества голов в гостях.

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 22 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с немецким "Байером" со счетом 1:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд турнира. Встреча прошла на домашнем стадионе немецкой команды "БайАрена".

"Байер" в еврокубках сыграл 11-й матч против клубов из России, в которых одержал четыре победы, столько же раз сыграл вничью и трижды уступил при общей разнице мячей 11-12. Ранее немецкая команда провела игры со "Спартаком" на групповом этапе Лиги чемпионов в 2000 году (0:2, 1:0) и Кубка УЕФА в 2007 году (1:2), с "Зенитом" - в 1/4 финала Кубка УЕФА в 2008 году (1:4, 1:0) и на групповом этапе Лиги чемпионов в 2014 году (2:0, 2:1), а также с ЦСКА в группе Лиги чемпионов в 2016 году (2:2, 1:1).

Всего "Краснодар" во втором по значимости еврокубке провел восемь игр с представителями Германии, в которых одержал одну победу, два раза сыграл вничью и потерпел пять поражений при общей разнице мячей 6-15. В групповом турнире сезона-2015/16 краснодарцы обыграли на своем поле дортмундскую "Боруссию" (1:0), а в сентябре того же года проиграли сопернику со счетом (1:2). Команда также играла на групповых этапах против немецких "Вольфсбурга" (2:4, 1:5) в 2014 году и "Шальке" (0:1, 0:2) в 2016 году.

Соперник "Краснодара" по 1/8 финала Лиги Европы определится после жеребьевки, которая пройдет 22 февраля в швейцарском Ньоне.

Статистика игр российских клубов в 1/16 финала турнира в феврале

Оба матча первого раунда плей-офф Кубка УЕФА/Лиги Европы стали проводиться в феврале с сезона-2004/05. С тех пор российские клубы 20 раз проходили стадию 1/16 финала.

В 2005 году ЦСКА на стадии 1/16 финала турнира, который стал для него победным, обыграл португальскую "Бенфику" (2:0, 1:1). В следующем году "Зенит" обыграл норвежский "Русенборг" (2:0, 2:1), а "Локомотив" уступил испанской "Севилье" (0:1, 0:2). В 2008 году "Зенит" стартовал в плей-офф победного для него турнира, обыграв испанский "Вильярреал" (1:0, 1:2), а "Спартак" уступил "Марселю" (0:3, 2:0).

В 1/16 финала Кубка УЕФА в 2009 году прошли своих соперников ЦСКА и "Зенит", обыграв, соответственно, английскую "Астон Виллу" (1:1, 2:0) и немецкий "Штутгарт" (2:1, 2:1). После переименования турнира в Лигу Европы "Рубин" в феврале 2010 года обыграл израильский "Хапоэль" из Тель-Авива (3:0, 0:0). В 2011 году зимнюю стадию плей-офф прошел "Спартак" в поединке со швейцарским "Базелем" (3:2, 1:1), а "Зенит" - швейцарский "Янг Бойз" (1:2, 3:1). Вылетел только "Рубин", уступив голландскому "Твенте" (0:2, 2:2).

В 2013 году 1/16 финала преодолели все три российских клуба: "Анжи" обыграл немецкий "Ганновер" (3:1, 1:1), "Рубин" одолел мадридский "Атлетико" (2:0, 1:0), а "Зенит" - "Ливерпуль" (2:0, 1:3). В 2014 году "Анжи" обыграл бельгийский "Генк" (0:0, 2:0), а "Рубин" уступил испанскому "Бетису" (1:1, 0:2). В 2015 году столичное "Динамо" обыграло "Андерлехт" (0:0, 3:1), а "Зенит" - голландский ПСВ (1:0, 3:0).

В 2017 году в феврале из трех команд 1/16 финала преодолели две: "Ростов" обыграл чешскую "Спарту" (4:0, 1:1), а "Краснодар" - турецкий "Фенербахче" (1:0, 1:1). "Зенит" же уступил бельгийскому "Андерлехту" (0:2, 3:1).

В прошлом году в феврале играло четыре отечественные команды, и "Зенит" обыграл шотландский "Селтик" (0:1, 3:0), "Локомотив" - французскую "Ниццу" (3:2, 1:0), а ЦСКА - сербскую "Црвену Звезду" (0:0, 1:0). Проиграл только "Спартак" в противостоянии с испанским "Атлетиком" (1:3, 2:1). В нынешнем году успех отпраздновал "Зенит" в противостоянии с "Фенербахче" (0:1, 3:1).