"Зенит" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв "Фенербахче" после гостевого поражения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" обыграли стамбульский "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующий раунд второго по значимости клубного европейского турнира. Матч, который стал для "Зенита" первым домашним в 2019 году, прошел на стадионе "Газпром-Арена" в присутствии 50 448 зрителей и завершился победой хозяев со счетом 3:1, что принесло победу петербуржцам по сумме двух встреч. За два часа до начала матча в центральном холле третьего этажа "Газпром-Арены" организаторы устроили импровизированную пляжную вечеринку. На одном из стендов любой желающий мог сфотографироваться, стоя на настоящем песке, с изображением нападающего Артема Дзюбы и защитника Бранислава Ивановича. Кроме того, гости арены смогли сыграть в импровизированный бильярд футбольными мячами, принять участие в интерактивном турнире по танцам, насладиться выступлением артистов детского хора Игоря Крутого, а также бесплатно угоститься безалкогольными коктейлями и фирменным мороженным.

В чаше стадиона поклонников сине-бело-голубых ждали зоны тематических летних мастер-классов. Любой болельщик мог собрать воздушного змея в клубных цветах, нанести временные татуировки в летнем стиле, а также научиться фигурной резке на овощах и фруктах у мастеров от благотворительного фонда города. В беседе с корреспондентом ТАСС болельщик по имени Георгий отметил, что такие мероприятия способствуют посещаемости футбола в России. "Очень нравится то, что здесь придумали. Считаю, что такая развлекательная программа должна быть у каждого клуба Российской премьер-лиги, но, конечно же, в рамках клубного бюджета. Что касается игры, то, на мой взгляд, счет будет 2:0 в пользу "Зенита", но будет катастрофически тяжело, ведь турки будут играть от обороны", - сказал Георгий. Арена начала по-настоящему заполняться примерно за 30 минут до начала матча. По информации билетных касс в наличии оставалось чуть больше четырех тысяч билетов. Как пояснили корреспонденту ТАСС, на билеты на матч против турецкой команды был высокий спрос, однако фактор позднего начала матча во время рабочей недели внес определенные коррективы в ожидаемый аншлаг. Идем на Восток Перед началом встречи болельщики "Зенита" развернули перформанс, который был адресован гостям из Турции. На полотнище фанаты изобразили двуглавого орла, нависающего над мультипликационным персонажем в виде канарейки (от прозвища турецкой команды) и надписью "Идем на Восток". После поражения 0:1 в первой встрече в Стамбуле для того, чтобы пройти в 1/8 финала турнира, "Зениту" нужно было побеждать "Фенербахче" с разницей в два мяча и больше. Турецкому клубу для выхода в следующую стадию Лиги Европы требовалось сыграть вничью или даже минимально уступить, забив при этом один мяч. С первых минут российский клуб пошел в атаку, и уже на четвертой минуте матча, после навеса в исполнении Себастьяна Дриусси новичок команды Сердар Азмун скинул мяч на неприкрытого Магомеда Оздоева, который в одно касание открыл счет в матче. Следующие полчаса встречи прошли с опасными моментами со стороны обеих команд, а на 37-й минуте Дриусси вновь выполнил подачу в штрафную, на которую откликнулся Азмун, второй раз в матче поразив ворота Харуна Текина. Спустя буквально пять минут Мехмет Топал принял передачу от партнера, сместился ближе к центру и пробил из-за пределов штрафной площади, отправив мяч в дальний угол ворот Андрея Лунева.

Во втором тайме футболисты турецкой команды перешли на более оборонительный стиль игры. Первый по-настоящему опасный момент хозяева поля смогли создать лишь на 60-й минуте, после подачи вышедшего на замену Роберта Мака Азмун с пяти метров пробил головой чуть выше перекладины ворот. Спустя восемь минут все тот же Азмун вывел Мака на ударную позицию, словацкий полузащитник сблизился с воротами, пробил, но Текин кончиками пальцев перевел мяч за лицевую линию. На 76-й минуте стадион взорвался овациями, после того как Артем Дзюба вывел на ударную позицию Азмуна, и иранец оформил свой первый дубль за "Зенит". В последние 15 минут встречи главный тренер команды гостей принял решение пойти ва-банк. Вместо бразильского полузащитника Жаилсона ситуацию вышел спасать алжирский нападающий Ислам Слимани, однако попытки забросить мяч в центр штрафной площади "Зенита" успешно пресекались Ярославом Ракицким и Браниславом Ивановичем, несмотря на все усилия команды гостей, счет на табло остался неизменным - 3:1. "Есть куда прибавлять" Комментируя итог встречи, президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что игроки команды показали многообещающий футбол. "Футболисты "Зенита" показали яркую и интересную игру, сыграли очень и очень хорошо. Радует, что отличились наши новички, похоже, что команда показала многообещающий футбол, хотя есть еще небольшие недоработки", - сказал Фурсенко.