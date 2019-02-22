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Лига Европы

Футболист "Зенита" Азмун претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

В матче 1/16 финала турнира против "Фенербахче" иранец забил два мяча и отдал одну голевую передачу

ТАСС, 22 февраля. Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун стал претендентом на звание игрока недели в футбольной Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В четверг "Зенит" на своем поле со счетом 3:1 обыграл турецкий "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд турнира. 24-летний Азмун забил два гола и сделал одну голевую передачу.

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Азмун провел вторую игру в составе "Зенита", в который перешел в зимнее трансферное окно из казанского "Рубина", заключив контракт на 3,5 года. В первой встрече с "Фенербахче" (0:1), которая стала для нападающего дебютной за "Зенит", форвард вышел на замену и провел на поле 17 минут, не отметившись результативными действиями.

На звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей 1/16 финала также претендуют нападающий австрийского "Зальцбурга" Патсон Дака, на его счету два гола в матче с бельгийским "Брюгге" (4:0), полузащитник испанской "Севильи" Пабло Сарабия (гол и передача в матче с итальянским "Лацио" - 2:0), а также форвард английского "Челси" Каллум Хадсон-Одои, в его активе забитый мяч в игре со шведским "Мальме" (3:0).

Победитель определится по итогам голосования на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

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