Футболист "Зенита" Азмун претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

ТАСС, 22 февраля. Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун стал претендентом на звание игрока недели в футбольной Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В четверг "Зенит" на своем поле со счетом 3:1 обыграл турецкий "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд турнира. 24-летний Азмун забил два гола и сделал одну голевую передачу.