Футболист "Зенита" Азмун претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

ТАСС, 22 февраля. Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун стал претендентом на звание игрока недели в футбольной Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В четверг "Зенит" на своем поле со счетом 3:1 обыграл турецкий "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд турнира. 24-летний Азмун забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Азмун провел вторую игру в составе "Зенита", в который перешел в зимнее трансферное окно из казанского "Рубина", заключив контракт на 3,5 года. В первой встрече с "Фенербахче" (0:1), которая стала для нападающего дебютной за "Зенит", форвард вышел на замену и провел на поле 17 минут, не отметившись результативными действиями.
На звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей 1/16 финала также претендуют нападающий австрийского "Зальцбурга" Патсон Дака, на его счету два гола в матче с бельгийским "Брюгге" (4:0), полузащитник испанской "Севильи" Пабло Сарабия (гол и передача в матче с итальянским "Лацио" - 2:0), а также форвард английского "Челси" Каллум Хадсон-Одои, в его активе забитый мяч в игре со шведским "Мальме" (3:0).
Победитель определится по итогам голосования на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.