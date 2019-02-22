Нападающий "Тампы" Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Кучеров стал первым игроком НХЛ за 22 года, набравшим 100 очков в 62 и менее матчах сезона

В домашнем матче с "Баффало" (2:1 Б) Кучеров провел 22 минуты 44 секунды, нанес восемь бросков, один из которых стал голевым, и совершил один силовой прием. Кучеров забил 30-й гол в чемпионате и первым в текущем сезоне набрал 100 очков (30 шайб + 70 результативных передач) в лиге.

Первой звездой дня стал канадский нападающий "Монреаля" Брэндан Галлахер. В домашнем матче против "Филадельфии" (5:1) он оформил хет-трик. Галлахер впервые трижды отличился в одной игре за "Монреаль" и стал 123-м игроком в истории клуба, сумевшим забросить не менее трех шайб в одной игре.

Второй звездой признан американский вратарь "Нью-Джерси" Кори Шнайдер. В домашней встрече против "Оттавы" (4:0) Шнайдер отразил все 30 бросков по своим воротам. 32-летний голкипер, пропустивший конец прошлого сезона и большую половину текущего чемпионата из-за травм, в 25-й раз в карьере оформил шатаут. В предыдущий раз Шнайдер оставлял свои ворота в неприкосновенности 1 ноября 2017 года, когда "Нью-Джерси" в гостях обыграл "Ванкувер" (2:0).