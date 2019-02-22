Глава FISU: Универсиады не уступают Олимпиадам по уровню организации соревнований

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Универсиады по организации соревнований не уступают уровню проведения Олимпиад. Таким мнением в интервью ТАСС поделился президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

"Условия проведения Универсиады ни в чем не уступают уровню проведения Олимпиад, может быть, у нас стандарты меньше по количеству мест на трибунах, но все остальные требования полностью соответствуют требованиям федераций. Спортсменам, даже при напряженном графике соревнований, важно попробовать пожить и посоревноваться в условиях, которые моделируют Олимпийские игры", - заявил Матыцин.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет Красноярске с 2 по 12 марта. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.