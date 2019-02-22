Глава FISU: Универсиада — платформа для будущих звезд и олимпийских чемпионов

Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. В городе ведутся последние приготовления перед стартом крупного мультиспортивного мероприятия, участниками которого станут студенты более чем из 50 стран. Глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин в интервью ТАСС рассказал о степени готовности Красноярска к предстоящим соревнованиям, оценил перспективы развития турнира и расширения программы Универсиад, а также поделился мнением относительно проблем студенческого спорта в России.

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— До старта Универсиады осталось чуть больше недели. Как оцените уровень готовности объектов и на что сейчас нужно обратить особое внимание организаторам? — Уровень готовности я бы назвал достаточно высоким. Красноярск готов к приему делегаций, основные спортивные объекты полностью готовы, практически на всех прошли тестовые мероприятия международного и российского формата. Были протестированы не только каждый из объектов, но и логистика, взаимодействие всех служб — безопасности, медицинского обеспечения, транспортного обеспечения, проживания, питания спортсменов в деревне: все это не вызывает опасений. Красноярск имеет опыт проведения отдельных крупных международных соревнований и по зимним, и по летним видам спорта, но концепция мультиспортивного турнира, которым является Универсиада, уникальна для города. — Какие сложности возникали при подготовке к Универсиаде? — Сложности возникали на протяжении всех пяти лет, подготовка фактически ведется уже при третьем губернаторе региона, нынешний председатель организационного комитета Ольга Голодец является четвертым по счету руководителем оргкомитета после Виталия Мутко, Аркадия Дворковича и Игоря Шувалова. Но, несмотря на эти изменения в персоналиях, общий ритм работы всегда был достаточно конструктивный, отношения FISU и региональных властей, оргкомитета всегда были в положительной динамике. Важной составляющей турнира в России является гарантия президента и правительства, все федеральные и региональные министры задействованы в этом. Это очень важный опыт для страны — интеграция работ различных министерств, обычно они работают каждый в своем режиме, а сейчас они действуют как одна команда. Есть разные модели подготовки игр, в России все работает достаточно эффективно. — Понятно ли окончательное число стран — участниц Универсиады? Афганистан и Хорватия смогли заявиться? — На сегодня известно, что на Универсиаду приедут делегации 59 стран. По Афганистану и Хорватии вопросы решились, сейчас решается вопрос по участию Марокко. Надеемся, что все пройдет благополучно и мы станем первой зимней Универсиадой, в которой примут участие представители Африканского континента. Рекорд по количеству стран уже есть, но есть вероятность, что соревнования в Красноярске установят рекорд и по охвату континентов. Точно говорить об участии Марокко можно только тогда, когда делегация непосредственно прибудет, заселится, получит аккредитацию.

Описание Всесезонный парк спорта и отдыха "Бобровый лог" © Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Иностранцам хочется узнать Сибирь" — В чем уникальность Красноярска как места проведения Универсиады? — В Красноярске расположен Сибирский федеральный университет, один из крупнейших в России, через Универсиаду мы дадим студентам возможность быть вовлеченными в глобальный проект студенческого спорта. Наследие, которое будет создано, будет работать на город, на регион, и на будущее тех людей, которые сейчас являются студентами и активно вовлечены в подготовку Универсиады. Конечно, мы понимали, что это серьезный вызов для города. Уникальность в том, что город открывается, меняется менталитет людей, я вижу, как меняется сознание людей, особенно молодежи. Иностранцам хочется узнать Сибирь, приехать в Красноярск, открыть для себя этот регион. Для тех нескольких тысяч молодых людей, которые задействованы в оргкомитете, является важным ощущение гордости за успешный международный проект, осознание того, что они являются частью этого проекта и команды, которая работает вместе уже пять лет. — Какие возможности получит Красноярск после проведения такого масштабного мультиспортивного мероприятия, как Универсиада? Город станет центром массового и профессионального спорта? — Конечно да! Когда тысячи студентов вовлечены в проект, у них формируется сознание, что спорт — это важно, создается культура единства и интеграции спорта. Сейчас в Красноярке созданы все материальные условия, спорт позиционируется как важная часть образования. Спортивные сооружения могут использоваться жителями города. А что касается профессионального спорта, то для него подойдут все комплексы Универсиады — "Сопка", "Платинум-Арена", "Арена Север", "Бобровый лог". Насколько я знаю, в планах Министерства спорта сделать из "Сопки" федеральный центр подготовки спортивного резерва и национальных команд. Важен вопрос и нематериального наследия, сами по себе объекты работать не будут, если не будет кадров. Подготовка квалифицированных тренерских кадров — задача федерального университета, где есть институт физической культуры. Более того, мы предлагали модель проекта, в основе которого лежит идея создать межвузовский центр студенческого спорта на базе университетов, и Сибирский федеральный университет мог бы тут выступить пилотным проектом. — Как будет работать программа наследия — по такой же модели, как и после чемпионата мира? — Эта программа является составной, она уже одобрена правительством РФ, является частью заявочной компании, там уже были прописаны ее основные элементы, программа принята и утверждена правительством. В нее входит несколько составляющих — массовый спорт, профессиональный спорт, студенческий спорт, использование кадров, которые отработали на Универсиаде, чтобы это наследие тоже сохранилось. Рассматривается вопрос, как привлечь международные и всероссийские соревнования и мероприятия в Красноярский край, как вовлечь население в занятия спортом. Но она вполне реальна, мы в FISU гордимся тем, что наследие Универсиад работает. "Мальчиков для битья на Универсиадах нет" — Как лично вы относитесь к мнению, что российская сторона слишком зациклена на результате и выставляет чрезмерно сильный состав на студенческие игры? — Страна, которая организует такие проекты, заинтересована в том, чтобы иметь хороший результат, ничего странного тут нет. С точки зрения FISU это интересно, чем больше участвует высококвалифицированных спортсменов, тем интереснее спортивная составляющая проекта. В последнее время Универсиады становятся все более привлекательными не только для российской сборной, но и для всех остальных представителей команд. Мы взаимодействуем с Международным олимпийским комитетом и позиционируем Универсиаду как платформу для будущих звезд и олимпийских чемпионов.

Условия проведения Универсиады ни в чем не уступают уровню проведения Олимпиад, может быть, у нас стандарты меньше по количеству мест на трибунах, но все остальные требования полностью соответствуют требованиям федераций. Спортсменам, даже при напряженном графике соревнований, важно попробовать пожить и посоревноваться в условиях, которые моделируют Олимпийские игры Олег Матыцин Глава Международной федерации студенческого спорта

Никто не ограничивает другие сборные тоже приглашать национальные команды. Все азиатские сборные — китайцы, корейцы, японцы — всегда привозят сильную молодежную команду, сейчас приедет команда, которая потом будет выступать на Олимпийских играх в Пекине. 30–40% их спортсменов точно будут участвовать в Пекине-2022, они уже за три-четыре года привозят команды и смотрят резерв, обкатывают его. Значительно вырос интерес к Универсиадам в США, Канаде, Польше, сильные спортсмены приезжают из бывших советских республик. Уровень конкуренции высокий, мальчиков для битья нет. — Вопрос антидопингового обеспечения соревнований в Красноярске является особо важным и актуальным. Сколько допинг-проб планируется взять у спортсменов во время Универсиады в Красноярске? Будет ли FISU в дальнейшем сотрудничать с Независимой организацией антидопингового тестирования? — Допинг-контроль в соответствии с контрактом является обязанностью организаторов. Впервые FISU взяла на себя прямые обязательства по организации допинг-контроля, это было связано с неопределенностью в вопросе по статусу РУСАДА. После консультации с Всемирным антидопинговым агентством и МОК мы пришли к решению о взятии на себя этих обязательств по обеспечению допинг-контроля, подразумевая, что нашим партнером в этом будет Независимое агентство антидопингового тестирования. Для них это тоже первое международное крупное мультиспортивное мероприятие, они демонстрируют полное взаимодействие и понимание с оргкомитетом. FISU является координатором и отвечает за проведение допинг-контроля через международное тестовое агентство. Насколько будет продолжен этот опыт — я не готов сказать, потому что в условиях нормального контракта это обязательства оргкомитета. Пробы будут доставляться в австрийскую лабораторию. Есть договоренность, что будет создан максимально комфортный режим по осуществлению допинг-контроля: то есть не будет никаких экстремальных заборов проб в два-три часа ночи, в пять утра. Этот вопрос согласован, он для нас является достаточно регулярным. Количество забранных проб будет стандартным и не будет превышать нормативы. Например, на Универсиаде в Алма-Ате было взято около 200 проб, в Красноярске будет примерно столько же.

"Я — сторонник позиции "лучше меньше, да лучше" — Организация Универсиады — затратное дело. Можно ли заработать на студенческих играх? — Можно компенсировать какую-то часть расходов. Все делегации, которые приезжают, оплачивают свое проживание в размере €70 в день, если посчитать количество участников — будет определенная сумма. Различные компании становятся партнерами, билетная программа очень активно реализуется, на данный момент продано более 60% билетов. Конечно, эти цифры несравнимы с федеральными инвестициями, но какую-то часть операционных расходов они компенсируют. Это сложно оценить в рублях или евро, но тот опыт, который получают люди (расширение кругозора, коммуникаций, профессиональных амбиций), он в дальнейшем тоже скажется на экономическом развитии страны и региона. — Какие перспективы у Универсиад вы видите? В чем их потенциал? — Я считаю, что уже сегодня Универсиады достигли значительного уровня признания и высокого уровня стандартов организации, внимания со стороны многих стран и федераций, и сейчас необходимо как минимум сохранить этот стандарт. Сегодня очень большая конкуренция, очень много организаций стараются предложить какие-то новые мультиспортивные проекты. Наша основная задача состоит в том, чтобы не потеряться в этой глобальной атмосфере. В этом отношении мы имеем приоритет, потому что мы — единственная организация, которая взаимодействует с университетами. Мы позиционируем себя теми, кто дает возможности для людей через спорт научиться общаться, получить спортивный опыт и использовать это в дальнейшей жизни. Нам нужно сохранить статус организации, чья миссия заключается в воспитании и образовании. Позиционировать Универсиаду как важный проект для развития региона и города, как проект, который дает очень хорошее материальное и нематериальное наследие. Кстати, мы хотим создать ассоциацию городов, которые проводили Универсиаду. Аналогичный проект делает МОК. Это будет очень интересно, потому что каждый город имеет свою специфику, но все они объединены тем, что там существуют крупные университетские сообщества. Предмет разговора будет даже более интересен, чем у МОК.

Описание Талисман зимней Универсиады в Красноярске U-Лайка © Кирилл Кухмарь/ТАСС

— В каком виде FISU будет подводить итоги красноярской Универсиады? — Организационный комитет представит заключительный отчет о проведении Универсиады на заседании исполкома, который состоится 1 и 2 июля, где будут полностью проанализированы итоги каждого направления деятельности — по подготовке, проведению и так далее. Будет оценено количество стран-участниц, результаты, насколько соответствовала деятельность по организации Универсиады заявленным требованиям и стандартам FISU и международным организациям. Внутри федерации мы также подводим итоги, анализируем деятельность и надеемся, что наше сотрудничество с организационным комитетом не закончится. Уже есть планы по проведению мероприятий в Красноярске, и, конечно, мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Сибирским федеральным университетом. — Может ли в ближайшем будущем программа Универсиад быть расширена? — В ближайшем будущем мы постараемся делать ротацию видов спорта в программах Универсиад, потому что увеличивать количество видов спорта мы не можем, это очень сложно. Сейчас по стандарту 15 обязательных видов плюс три демонстрационных летом и восемь плюс три зимой. Я не думаю, что мы пойдем дальше, потому что большая нагрузка ложится на организаторов. С точки зрения новых видов спорта мы начали использовать модель Кубков FISU, пока существует модель чемпионатов мира. Что касается единоборств, попробуем с 2020 года сделать кластер единоборств, объединив их в одном фестивале. Это более интересно принимающей стороне, участникам, зрителям, СМИ. Я — сторонник позиции "лучше меньше, да лучше". Для меня, как руководителя, задача связана с оптимизацией всех мероприятий, потому что лучше проводить меньше, но качественней. — Насколько сейчас велика необходимость создания соревнований для студентов с ограниченными возможностями, наподобие Паралимпиады? Как в целом FISU развивает инклюзивный спорт? — Я с большим уважением отношусь к данной проблеме, деятельности людей с ограниченными возможностями. Сама по себе организация таких соревнований очень сложна, особенно если брать международные стандарты, требования к спортивным сооружениям и так далее. Плюс, это основная сфера деятельности Международного паралимпийского комитета. У нас есть отдельный опыт, в частности, на уровне континентальных федераций и игр, где наши коллеги включали соревнования по определенным видам спорта. Мы максимально готовы содействовать, но брать организацию соревнований для студентов с ограниченными возможностями как отдельный вид работы мы не готовы. Лучше не делать вообще, чем делать плохо, тем более, там очень большая психологическая ответственность.

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