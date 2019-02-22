Колобков: наследием ЧМ-2018 стали не только стадионы, но и вера в успех сборной России

Чемпионат мира по футболу прошел на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России под руководством Станислава Черчесова впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира.

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Наследием чемпионата мира по футболу являются не только новые стадионы, но и вера в успех российских футболистов. Такое мнение высказал министр спорта России Павел Колобков на внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС).

"Чемпионат мира, который мы так долго ждали, состоялся благодаря участию всей страны. Благодаря совместной работе чемпионат состоялся и справедливо был признан лучшим в истории, я благодарю за это ФИФА [Международную федерацию футбола] и прочие организации, - отметил Колобков. - Не могу обойти вниманием и выступление нашей сборной, наша команда проявила волю к победе. Наследием чемпионата мира стали не только стадионы, реконструированные площадки, но и вера в успех наших футболистов, уверен, что эту веру нам нужно поддерживать".

"Чемпионат мира доказал, что футбол является видом спорта номер один, а также способом для привлечения туристов. Футболом сейчас занимается три миллиона человек, это 8 процентов от всех занимающихся спортом в стране. Футбол включен в программу развития массового спорта и спортивного резерва, потому что футбол - это значимый вид спорта в нашей стране. Мы будем строить площадки, привлекать резервы, все это мы будем делать совместно с РФС", - добавил министр.

На конференции РФС в пятницу пройдут выборы нового главы организации, единственным претендентом на пост является Александр Дюков. "Впереди нас ждет серьезная работа, организация координационного совета. Давайте вместе развивать вид спорта так, как он этого заслуживает. Желаю новому президенту успехов и верю в его профессионализм", - добавил Колобков.