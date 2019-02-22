Дегтярев: сборная России по футболу должна сделать шаг вперед в период работы Дюкова

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная России и профессиональный футбол в стране должны сделать шаг вперед в развитии после избрания президентом Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В пятницу глава "Газпром нефти" Дюков единогласно был избран главой РФС.

"Александр Валерьевич Дюков на протяжении десяти лет являлся президентом петербургского футбольного клуба "Зенит", трижды привел его к званию чемпиона России, - сказал Дегтярев. - Сейчас "Зенит" - один из самых успешных клубов России не только по футбольной составляющей, но и маркетинговой. Поэтому, безусловно, Александр Валерьевич - человек, знающий футбол. Он декларирует правильные вещи в части развития детско-юношеского футбола, строительства инфраструктуры, модернизации футбольного образования".

"Я также надеюсь, что и профессиональный футбол, и наша главная команда, сборная России, сделают при новом руководстве качественный шаг вперед, а наследие чемпионата мира будет использоваться максимально эффективно", - добавил собеседник агентства.