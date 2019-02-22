Дюков приветствует создание попечительского совета РФС

В пятницу Дюков был избран на пост президента РФС. Выборы состоялись на внеочередной конференции РФС в Москве. Дюков, который являлся единственным кандидатом на пост, был избран единогласно.

"Я уже отвечал, что в международных организациях приветствуют открытость, - сказал Дюков. - Попечительский совет - это один из инструментов, который поможет стать более открытой организацией. Я всячески буду приветствовать его создание. Пока не знаю, когда будет создан, но чем раньше, тем лучше".

Дюков стал восьмым по счету главой РФС, ранее этот пост занимали Колосков (1992-2005), Виталий Мутко (2005-2009, 2015-2018), Никита Симонян в качестве и. о. президента (2009-2010, 2012, 2015), Сергей Фурсенко (2010-2012), Николай Толстых (2012-2015), Александр Алаев в качестве и. о. президента (2017-2018), Сергей Прядкин в качестве и. о. президента (2018-2019).