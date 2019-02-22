ФК "Монако" объявил о назначении Олега Петрова на пост генерального директора

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Петров назначен на пост генерального директора футбольного клуба "Монако". Об этом говорится в заявлении клуба, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

14 февраля Вадим Васильев был освобожден от должностей вице-президента и генерального директора клуба. Французская газета L'Equipe со ссылкой на свои источники сообщала, что владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев принял решение освободить Васильева от занимаемых должностей в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.

Источник, близкий к клубу, сообщил ТАСС, что в ближайшие дни генеральная ассамблея "Монако" утвердит Петрова в качестве вице-президента клуба.

"Я благодарю членов совета директоров и президента Рыболовлева за оказанное доверие, - сказал Петров. - Это честь для меня - занять пост в клубе с такой историей, традициями и одним из самых внушительных послужных списков во французском футболе. Я с нетерпением жду встречи с моими новыми коллегами".

Петров является выпускником Военного Краснознаменного института Министерства обороны (ВКИМО), где он получил диплом переводчика со знанием английского и португальского языков, а также выпускником Российской экономической академии им. Плеханова. После получения высшего образования Петров самостоятельно изучил испанский и греческий языки. На протяжении большей части карьеры Петров работал на глобальных рынках, связанных с такими сферами, как электроника, производство и продажа минеральных удобрений, а также в алмазодобывающей отрасли.