Фигуристка Туктамышева заявила, что необходимо восстанавливать соревновательный опыт

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что ей необходимо восстанавливать соревновательный опыт. Об этом спортсменка сообщила журналистам после финала Кубка России, последнего этапа отбора к чемпионату мира в японской Сайтаме.

"Я бы никогда в жизни не сказала, что нахожусь в идеальном состоянии. Но я в хорошей форме - в лучшей, чем в начале сезона. Нужно восстанавливать соревновательный опыт, был большой перерыв", - заявила фигуристка.

Туктамышева также отметила, что устала от шумихи вокруг турнира. "История с борьбой за путевки мне прилично надоела, развели большой шум вокруг этого турнира. Я свою работу выполнила - остальное пусть решают другие", - сказала фигуристка.

Фигуристка добавила, что зла на себя за ошибку в произвольной программе. "Как я раньше говорила, на произвольную выходишь более раскрепощенной и уверенной. На короткой - я даже минимальной ошибки со дня прибытия на акселе не сделала, а на соревнованиях сделала. Я была зла на себя, решила - сегодня не сделаю [аксель], придется себя как-то наказывать. Сегодня на тренировках я сделала практически все элементы".

Туктамышева является чемпионкой мира (2015), Европы (2015) и победительницей финала Гран-при в сезоне-2014/15. В прошлом сезоне она впервые за четыре года вышла в финал Гран-при, одержав победу на этапе серии в Канаде и завоевав бронзу на этапе Японии. В финале Гран-при фигуристка стала третьей, уступив олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой и обладательнице мирового рекорда в короткой программе японке Рике Кихире.